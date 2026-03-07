Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı

Şubat ayında lahmacun fiyatları yüzde 1,33 artışla 143,4 TL oldu. Van’da 86 TL olan lahmacun Adana’da 305 TL’ye çıktı. İstanbul’un zam şampiyonu ise yüzde 6,4 artışla Beşiktaş oldu. İşte il il lahmacun haritası...

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 1

Susam Bülten, Türkiye'nin lahmacun haritasını çıkarttı. Paylaşılan verilere göre; yıl sonu ve asgari ücret zamlarının etkisiyle Aralık'ta yüzde 2,34, Ocak'ta ise yüzde 3,83 seviyelerine tırmanan lahmacun fiyatlarındaki artış hızı, Şubat ayında frene bastı.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 2

Bu dönemde dikkat çeken en önemli veri ise lahmacun enflasyonunun, yüzde 2,96 olarak açıklanan Şubat ayı resmi TÜFE verisinin altında kalması oldu.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 3

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar artarken, şehirler arasındaki makas daralmak bir yana daha da açılıyor. Türkiye'nin en ucuz lahmacunu 86,6 TL ile Van'da yenirken, zirvede şaşırtıcı bir şekilde 305 TL ile Adana yer alıyor.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 4

Şubat ayının zam şampiyonları yüzde 2,5 artışla Aydın ve Tekirdağ oldu. Malatya (%2,3) ve Samsun (%2,2) bu illeri takip etti.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 5

İstanbul'da fiyatlar yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 1,2 ve İzmir'de yüzde 1,3 artışla Türkiye ortalamasına paralel seyretti.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 6

Lahmacun severlerin yüzünü güldüren haber ise güneyden geldi; ortalama fiyatlar Mersin’de yüzde 6,5, Urfa’da ise yüzde 3,8 oranında geriledi.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 7

Megakent İstanbul genelinde ortalama fiyat 133,7 TL seviyesinde dengelense de ilçeler arasındaki ekonomik uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Türkiye'nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 8

Beşiktaş aylık yüzde 6,4'lük artışla şehrin en pahalı noktası olma unvanını korurken, Sultanbeyli 78 TL’lik ortalamasıyla en uygun seçenek olmaya devam ediyor.

