Türkiye’nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar artarken, şehirler arasındaki makas daralmak bir yana daha da açılıyor. Türkiye'nin en ucuz lahmacunu 86,6 TL ile Van'da yenirken, zirvede şaşırtıcı bir şekilde 305 TL ile Adana yer alıyor.