Susam Bülten, Türkiye'nin lahmacun haritasını çıkarttı. Paylaşılan verilere göre; yıl sonu ve asgari ücret zamlarının etkisiyle Aralık'ta yüzde 2,34, Ocak'ta ise yüzde 3,83 seviyelerine tırmanan lahmacun fiyatlarındaki artış hızı, Şubat ayında frene bastı.
Türkiye’nin lahmacun haritasında yok yok: Zirvedeki il şaşırttı
Şubat ayında lahmacun fiyatları yüzde 1,33 artışla 143,4 TL oldu. Van’da 86 TL olan lahmacun Adana’da 305 TL’ye çıktı. İstanbul’un zam şampiyonu ise yüzde 6,4 artışla Beşiktaş oldu. İşte il il lahmacun haritası...Derleyen: Süleyman Çay
Bu dönemde dikkat çeken en önemli veri ise lahmacun enflasyonunun, yüzde 2,96 olarak açıklanan Şubat ayı resmi TÜFE verisinin altında kalması oldu.
Türkiye genelinde ortalama fiyatlar artarken, şehirler arasındaki makas daralmak bir yana daha da açılıyor. Türkiye'nin en ucuz lahmacunu 86,6 TL ile Van'da yenirken, zirvede şaşırtıcı bir şekilde 305 TL ile Adana yer alıyor.
Şubat ayının zam şampiyonları yüzde 2,5 artışla Aydın ve Tekirdağ oldu. Malatya (%2,3) ve Samsun (%2,2) bu illeri takip etti.
İstanbul'da fiyatlar yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 1,2 ve İzmir'de yüzde 1,3 artışla Türkiye ortalamasına paralel seyretti.
Lahmacun severlerin yüzünü güldüren haber ise güneyden geldi; ortalama fiyatlar Mersin’de yüzde 6,5, Urfa’da ise yüzde 3,8 oranında geriledi.
Megakent İstanbul genelinde ortalama fiyat 133,7 TL seviyesinde dengelense de ilçeler arasındaki ekonomik uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Beşiktaş aylık yüzde 6,4'lük artışla şehrin en pahalı noktası olma unvanını korurken, Sultanbeyli 78 TL’lik ortalamasıyla en uygun seçenek olmaya devam ediyor.