Türkiye’nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde 404 milyon 460 bin dolarlık ihracat geliri elde etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre sektör, 120 ülke ve serbest bölgeye toplam 75 bin 866 ton ürün göndererek küresel pazardaki gücünü korudu.

İHRACATIN YILDIZI: ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mart döneminde toplam 75 bin 866 ton ürün ihraç edildi. Ürün bazlı gelir dağılımında zirvenin sahibi değişmedi:

Sektörde en fazla gelir, 106 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzümden sağlandı. Bu ürünü 97 milyon dolarla kuru incir ve 66 milyon dolarla kuru kayısı takip etti. Antep fıstığı ise 32 milyon dolarlık ihracatla öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.

AVRUPA PAZARI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk kuru meyvelerine en yoğun talep yine Avrupa kıtasından geldi. Toplam ihracatın 176,9 milyon dolarlık kısmı Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi.

Almanya: 56 milyon dolarlık alımla listenin ilk sırasında yer aldı.

Diğer Önemli Pazarlar: İngiltere, ABD ve Fransa, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler olarak öne çıktı.



EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATIN LOKOMOTİFİ

Bölgesel bazda bakıldığında, toplam ihracatın yüzde 61,5 gibi dev bir oranı Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden yapıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 69 milyon dolarlık katkısıyla sektörün ikinci büyük gücü olduğunu kanıtladı.

İKLİM ŞOKUNA "FİYAT DENGESİ" BARİYERİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları üretim miktarında endişe yaratsa da, dünya piyasalarındaki birim fiyat artışları olası bir gelir kaybının önüne geçti. Sektör temsilcileri, miktar bazlı düşüşlerin katma değerli satışla telafi edildiğini vurguluyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN İKİ KRİTİK ADIM: AR-GE VE LİSANSLI DEPOCULUK

Uzmanlar, Türkiye’nin dünya liderliğini sürdürülebilir kılması için şu iki noktaya dikkat çekiyor:

Lisanslı Depoculuk: Ürün stok kalitesinin korunması ve fiyat istikrarı için şart.

AR-GE Yatırımları: Modern tarım teknikleri ve inovatif paketleme yöntemleriyle küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Türkiye, 2026'ya güçlü bir giriş yaparak kuru meyve dünyasındaki "mutfak" rolünü stratejik bir ekonomik güce dönüştürmeye devam ediyor.