İzmir’in asırlık temsilcisi Altay Spor Kulübü, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Dün, İzmir Atatürk Stadı bünyesindeki Hakemler Derneği Salonu’nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, kulüp yönetimine tek bir aday dahi çıkmadı. Geçtiğimiz sezon amatör kümenin eşiğinden dönen siyah-beyazlılar, bu kez idari bir boşluğun içine düştü.
Türkiye’nin köklü spor kulübü iflas eşiğinde: 112 yıllık çınar sahipsiz kaldı
112 yıllık çınar Altay en zor günlerinden birini yaşıyor. Borç batağı altında yüzen kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda bir aday dahi çıkmadı
700 civarında faal üyesi bulunan Altay’da, seçime katılım hakkı olan 200 kişiden sadece 93 üyenin genel kurula gelmesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Kulübün varoluş mücadelesi verdiği bu kritik günlerde katılımın bu denli düşük kalması, "Altay sahipsiz mi kalıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Genel kurulda, zor şartlar altında görev yapan Sinan Kanlı ve yönetimi, görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmaları üyelerle paylaştı. Yapılan oylama sonucunda, Hüseyin Kanlı liderliğindeki yönetim kurulu, mali ve idari bakımdan üyeler tarafından oy birliğiyle ibra edildi.
Kongrede açıklanan mali tablo ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı gözler önüne serdi. Altay’ın güncel toplam borcu 1.028.600.019 TL (1 milyar 28 milyon TL) olarak açıklandı. Borç kalemlerindeki en dikkat çekici detaylar ise şunlar:
Eski Futbolcular: Yaklaşık 76 milyon TL.
Yönetici Alacakları: 71 milyonu temlikli olmak üzere toplam 110 milyon TL.
Bonservis Borçları: Geçmiş dönem transferlerinden kalan 78 milyon TL.
Vergi ve SGK: Faizler hariç 62 milyon TL.
Yönetime talip çıkmaması üzerine seçim maddesi ileri bir tarihe ertelendi. Mevcut yönetimin bir süre daha görevi sürdüreceği kulüpte, önümüzdeki günlerde yeni bir seçim tarihi belirlenecek. Siyah-beyazlı camianın bu devasa borç yükünden kurtulabilmesi için tek çıkış yolu olarak şirketleşme ve güçlü bir yatırımcı desteği görülüyor. 112 yıllık çınarın profesyonel liglerdeki geleceği, yapılacak bu hamlelere bağlı.