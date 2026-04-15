Türkiye’de futbol liglerinde heyecan sürerken, TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezonun son haftasına girildi. Küme düşme hattındaki belirsizlik ise son maçlarla birlikte netlik kazanacak.
Türkiye'nin köklü futbol takımı amatöre düşmemek için direniyor: Kader maçına çıkıyorlar
Türkiye’nin köklü futbol kulüplerinden Altay, Afyonspor karşısında en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek; aksi durumda ise küme düşme riskiyle son haftaya girecek. İzmir ekibi, olası bir sonuçsuzluk halinde tarihinde ilk kez amatör lige düşme tehlikesi yaşayabilir.İbrahim Doğanoğlu
Nazilli Belediyespor ve Bornova 1877’nin küme düşmesinin ardından, lige veda edecek son iki takım da bu hafta oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.
25 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan köklü kulüp Altay, en yakın rakipleri 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ve 22 puanlı Afyonspor’un geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatmasıyla son maça büyük bir riskle girdi.
SON MAÇ ÇOK KRİTİK
Siyah-beyazlı ekip, 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Afyonspor’u ağırlayacak. Altay bu mücadelede en az 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.
Beraberlik durumunda puanını 26’ya çıkaracak olan Altay, İzmir Çoruhlu FK’nin kazanması halinde bile ikili averaj üstünlüğü sayesinde ligde kalacak. İzmir ekibinin puan kaybetmesi durumunda ise Altay, sahasında alınacak tek farklı mağlubiyette dahi ligde kalmayı başaracak.
Ancak Afyonspor’un iki veya daha farklı skorla galip gelmesi halinde Altay, rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düşecek.
Tek farklı mağlubiyet ve İzmir Çoruhlu FK’nin galibiyeti durumunda ise İzmir temsilcisi, Afyonspor ile birlikte küme düşen takımlardan biri olacak.
112 yıllık köklü kulüp, yıllarca Süper Lig’e damga vurmasına rağmen son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar ve transfer yasakları nedeniyle düşüşe geçti.
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’den düşen İzmir ekibi, bir önceki sezon ise TFF 1. Lig’e veda etmişti.