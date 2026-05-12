Türkiye’de katma değerli tarım yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi, DCT Trading’in bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş. ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Edirne’nin İpsala ilçesinde kurulacak tesisin, Türkiye’nin en modern yaban mersini üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

TAM OTOMASYONLU ÜRETİM YAPILACAK

206 dönümlük alanda hayata geçirilecek projede yaklaşık 100 bin yaban mersini fidanı yetiştirilecek. Sulama, gübreleme, iklim kontrolü ve bitki sağlığı gibi tüm süreçlerin dijital sistemlerle yönetileceği tesiste klasik tarım yerine saksılı üretim modeli uygulanacak. Projenin Avrupa ölçeğinde de ileri teknolojiye sahip üretim merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

AVRUPA’YA İHRACAT HEDEFLENİYOR

Maxis Girişim Sermayesi’nin projeye ortak olarak Bluefarm Tarım’ın yüzde 21,43 hissesini aldığı açıklandı. Şirketin premium kalite yaban mersini üretimiyle Avrupa pazarına ihracat yapmayı hedeflediği belirtilirken, bölgede anlaşmalı tarım modeliyle çiftçilere teknik destek ve satış ağı da sunulacağı ifade edildi.