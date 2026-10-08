Türkiye’de son günlerde yaşanan fon krizi, yalnızca finans piyasalarının denetimiyle ilgili bir mesele değil. Asıl ilginç olan, bu krizin bize Türkiye toplumunun gelecekle kurduğu ilişki hakkında ne söylediğidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun çok sayıda yatırım fonu hakkında tasfiye süreci başlatmasıyla ortaya çıkan tablo, yüz binlerce yatırımcının birikimini doğrudan etkiledi. Bazı fonlarda olağanüstü getiriler oluşmuş, yüksek kazanç beklentisi geniş bir yatırımcı kitlesini bu fonlara çekmişti. Ardından sistem sarsıldı ve insanlar bu kez kazanç beklentisiyle değil, paralarının akıbetiyle ilgilenmeye başladı.

Burada yalnızca “Nasıl oldu?” sorusunu sormak yetmez.

Bir de “Neden bu kadar cazipti?” diye sormak gerekir.

Çünkü olağanüstü getiri vaadi, ekonomik bir teklif olmanın ötesinde psikolojik bir teklif de sunar: Kurtuluş.

Türkiye’de uzun süredir devam eden ekonomik belirsizlik, insanların parayla kurduğu ilişkiyi değiştirdi. Enflasyon karşısında parasını korumaya çalışan insan, zamanla yalnızca parasını korumak istememeye başladı; kaybettiği satın alma gücünü telafi etmek istedi. Birikimin yavaş yavaş büyümesi yeterli görünmedi. Daha hızlı bir çıkış arayışı ortaya çıktı.

Fon krizini tam burada okumak gerekiyor.

Bir insan yüksek bir getiri gördüğünde yalnızca “Bu yatırım ne kadar kazandırıyor?” diye düşünmez. Bilinçdışı düzeyde başka bir soru da devreye girebilir:

“Bu, benim hayatımı değiştirebilir mi?”

Psikanalitik açıdan mesele tam olarak burada başlıyor. Para artık yalnızca ekonomik bir nesne değildir. Güvenliği, özgürlüğü, statüyü ve geleceği temsil etmeye başlar. Olağanüstü getiri ise bu eksikliklerin bir anda kapanacağı fantezisini üretir.

“Biraz daha kazanırsam rahatlarım.”

“Paramı burada değerlendirirsem kayıplarımı telafi ederim.”

“Bir fırsat yakalarsam bütün bu ekonomik sıkışmışlıktan çıkarım.”

Bunların her biri ekonomik görünen ama aslında psikolojik tarafı güçlü cümlelerdir.

Bu nedenle fon krizini yalnızca yatırımcıların dikkatsizliğiyle açıklamak yetersizdir. Elbette bireyin kendi kararlarının sorumluluğu vardır. Fakat yüz binlerce insanın aynı anda yüksek getiri beklentisine yönelmesini yalnızca bireysel açgözlülükle açıklamak, toplumsal zemini görmemektir.

Çünkü ekonomik belirsizlik yalnızca cebimizi değil, zaman duygumuzu da bozar.

Geleceğinden emin olan insan bekleyebilir. Beş yıl sonrasını düşünebilir. Birikim yapabilir. Üretebilir.

Geleceğinden emin olmayan insan ise bugünden kurtulmak ister.

İşte kısa yoldan zenginleşme arzusu burada ortaya çıkar.

Fon krizinin bize gösterdiği daha derin mesele budur: İnsanlar bazen servet biriktirmekten çok, kaybettikleri gelecek duygusunu geri satın almaya çalışırlar.

Burada “gelecek” kelimesinin üzerinde özellikle durmak gerekir. Çünkü ekonomik sorunların en ağır sonuçlarından biri, insanın yarını zihninde kurabilme kapasitesini aşındırmasıdır. Sürekli değişen fiyatlar, gelirle gider arasındaki açılma ve ekonomik belirsizlik, insanı uzun vadeli düşünmekten uzaklaştırabilir.

Bugünün insanı yarını planlamak yerine bugünü kurtarmaya çalışır.

Bu durum yalnızca bireysel yaşamı değil, toplumun tamamını etkiler. İnsanlar daha az risk almakla daha hızlı kazanmak arasında gidip gelir. Gençler uzun vadeli yatırımları erteler. Aileler gelecek planlarını sürekli yeniden hesaplar. Birikim, güvenli bir gelecek kurmanın aracı olmaktan çıkıp mevcut kaybı telafi etmenin aracına dönüşebilir.

Böyle bir ortamda “çok kazandıran” her şey olduğundan daha parlak görünmeye başlar.

İşte fantezi burada gerçekliğin önüne geçer.

Psikanalizin bize öğrettiği önemli şeylerden biri, insanın her zaman gerçekliğe göre hareket etmediğidir. İnsan, gerçeklik ile kendi arzusu arasında bir anlatı kurar. Bazen görmek istediğini, görmek istemediğinin önüne koyar.

Finansal alanda bunun karşılığı şudur: İnsan riskin kendisini değil, riskin sonunda ulaşacağını hayal ettiği hayatı görmeye başlayabilir.

Ve bu noktada mesele yalnızca para değildir.

Mesele, “Bir gün her şey değişecek” düşüncesidir.

Bu nedenle ekonomik krizleri yalnızca ekonomik göstergeler üzerinden okumak eksik kalır. Bir ülkenin ekonomik düzeni, aynı zamanda yurttaşlarının ruhsal iklimini de etkiler. Güvenin azaldığı yerde kaygı artar. Kaygının arttığı yerde hızlı çözüm arayışı güçlenir. Hızlı çözüm arayışı güçlendiğinde ise fantezinin gerçekliğin yerini alma ihtimali artar.

Burada Cumhuriyet’in ekonomik bağımsızlık fikri yeniden düşünülmeli.

Ekonomik bağımsızlık yalnızca devletin dışarıya borçlu olmaması veya belirli sektörlerde kendi üretimini yapabilmesi değildir. Yurttaşın da kendi geleceğini öngörebileceği bir ekonomik düzenin kurulmasıdır.

İnsan çalışarak, üreterek, eğitim alarak ve uzun vadeli plan yaparak hayatını değiştirebileceğine inanıyorsa, bütün umudunu olağanüstü getirili bir fona bağlamaz.

Çünkü üretim, insanın gelecekle kurduğu en somut ilişkilerden biridir.

Bir insan bir şey üretirken aslında yarına yatırım yapar. Bir öğrenci eğitim alırken, bir girişimci işletme kurarken, bir mühendis yeni bir teknoloji geliştirirken aynı şeyi yapar: Bugünden vazgeçerek geleceğe bir şey bırakır.

Cumhuriyet’in kalkınma fikrinin temelinde de bu düşünce vardı. İnsanlara yalnızca bireysel zenginleşme imkânı değil, ülkenin ortak üretim kapasitesini artıracak bir gelecek fikri sunmak.

Bugün yeniden ihtiyaç duyduğumuz şey tam olarak budur.

İnsanlara sürekli yeni bir “köşeyi dönme” ihtimali sunmak değil; çalışmanın, bilginin, üretimin ve liyakatin karşılığını bulacağına dair güven vermek.

Çünkü sağlam bir toplum, vatandaşına sürekli kurtuluş fırsatları sunmak zorunda olmayan toplumdur.

Vatandaşın kurtulmaya değil, geleceğini kurmaya ihtiyacı vardır.

Fon krizi bu nedenle yalnızca finansal bir uyarı değildir. Aynı zamanda toplumsal bir aynadır.

O aynada yalnızca risk alan yatırımcıları değil, ekonomik belirsizlik içerisinde geleceğini güvence altına almaya çalışan bir toplumu görüyoruz.

Ve belki de asıl soru şu:

Bir insan geleceğini kendi emeğiyle kurabileceğine inanıyorsa, neden bir gecede hayatını değiştirecek bir fırsata ihtiyaç duysun?

Mesele yalnızca paranın nereye yatırıldığı değildir.

Mesele, Türkiye’de insanların geleceğe ne kadar yatırım yapabildiğidir.

Çünkü geleceğine güvenen insan birikim yapar.

Geleceğinden korkan insan fırsat arar.

Ve geleceğini kaybettiğini düşünen insan, kurtuluş fantezisine yatırım yapar.

Türkiye’nin ekonomik meselesini yalnızca enflasyon, faiz veya piyasa hareketleri üzerinden değil, biraz da bu cümleden okuyabilmek gerekiyor.

Bir ülkenin gerçek ekonomik göstergesi, tabloların üzerinde değil, insanların yarın hakkında konuşurken kullandığı cümlelerde saklıdır.