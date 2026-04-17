Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Şubat ayı itibarıyla hafif bir artış sergileyerek 173,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları kapsayan "kalan vade" bazlı stok ise 239 milyar doları aştı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MEVDUAT HAREKETLİLİĞİ

Şubat ayına ilişkin veriler, yurt içi bankaların yurt dışı kaynaklı kısa vadeli kredi kullanımlarının bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 8,8 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatları yüzde 5,6’lık bir düşüşle 18,3 milyar dolara çekilirken, banka dışı kesimin döviz tevdiat hesapları 22,2 milyar dolar seviyesinde sabitlendi. Öte yandan, TL cinsinden mevduatlardaki yüzde 3,3’lük artış dikkat çekerek bu kalemi 28,0 milyar dolara taşıdı.

REEL SEKTÖRÜN BORÇ YÜKÜ VE TİCARİ KREDİLER

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, aylık bazda %1,9 artışla 69,6 milyar dolar oldu. Bu artışta özellikle dış ticaret finansmanı etkili oldu. Ticari kredi yükümlülükleri; yüzde 1,6 artışla 62,4 milyar dolar kaydetti. Nakit krediler yüzde 5,4 artışla 7,2 milyar dolara geldi.

BORÇ KOMPOZİSYONUNDA DOLAR AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımına bakıldığında, doların hakimiyeti devam ediyor. Stokun yüzde 34,6’sı dolardan oluşurken, Euro’nun payı yüzde 26,0, Türk lirasının payı yüzde 26,5 ve diğer para birimlerinin payı yüzde 12,9 olarak kaydedildi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, önümüzdeki 12 ay içinde ödenmesi gereken borçları ifade eden "kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku" 239,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kalem altında bankalar ve diğer sektörlerin kredi/tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara gerilerken, ticari kredilerden kaynaklanan yükümlülüklerin 63,1 milyar dolara yükselmesi dikkat çekti.