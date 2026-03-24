Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında azalarak 2025 yılının son çeyreğinde 165,7 milyar dolar olmuştu.

Yeni yılın ilk verisinde ise kısa vadeli dış borç, bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 173,4 milyar dolara geldi.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 7,0 oranında artarak 77,5 milyar dolara geldi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 oranında artışla 19,4 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,3 oranında artışla 22,2 milyar dolara gelirken TL cinsinden mevduatlar yüzde 14,5 oranında artarak 27,1 milyar ABD dolara geldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 68,3 milyar dolar seviyesine yerleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,6 oranında azalarak 61,5 milyar dolar kaydetti. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,3 artarak 6,8 milyar dolar oldu.