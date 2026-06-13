Türkiye’nin kayısı deposu hasada başladı: Rekolte 250 bin tonu bulacak

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayısı üretiminde ülke lideri konumunda bulunan Mut ilçesinde, yaklaşık 79 bin dekarlık alanda yer alan 3 milyon kayısı ağacından ürün toplanıyor. Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı iç piyasaya sunulurken, yaklaşık üçte biri başta Rusya olmak üzere Romanya, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.