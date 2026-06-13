Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayısı üretiminde ülke lideri konumunda bulunan Mut ilçesinde, yaklaşık 79 bin dekarlık alanda yer alan 3 milyon kayısı ağacından ürün toplanıyor. Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı iç piyasaya sunulurken, yaklaşık üçte biri başta Rusya olmak üzere Romanya, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Türkiye’nin kayısı deposu hasada başladı: Rekolte 250 bin tonu bulacak
Türkiye’nin kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısında bu yıl hem verim hem de kalite açısından beklentilerin üzerine çıkılması beklenirken, üreticiler yaklaşık 250 bin tonluk rekolte hedefliyor.Cemile Kurel
Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, bu yıl hava koşullarının üretim açısından oldukça elverişli geçtiğini belirterek, hem ürün miktarında hem de kalite seviyesinde artış yaşandığını söyledi. Yılmaz, 2025 yılında Türkiye'nin en fazla kayısı üreten bölgesi olduklarını hatırlatarak, yeni sezonda yaklaşık 250 bin tonluk üretim beklendiğini ifade etti.
Tarladaki satış fiyatlarının ürün kalitesine göre değiştiğini aktaran Yılmaz, kayısının kilogram fiyatının genel olarak 60 ile 70 lira arasında seyrettiğini, bazı ürünlerin ise 50 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.
Öte yandan yüksek üretim maliyetlerinin çiftçiler üzerindeki baskısını sürdürdüğüne dikkat çeken Yılmaz, üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bu girişimlerin olumlu sonuç vermesi halinde bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.
Uzun yıllardır kayısı üretimi yapan çiftçi Murat Tatlı ise sezonun verim açısından oldukça başarılı geçtiğini belirtti.
Hava şartlarının olumlu etkisiyle ürün miktarının yüksek olduğunu söyleyen Tatlı, buna rağmen piyasa fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını ifade ederek, "Verimden memnunuz ancak fiyatlar biraz daha yüksek olsaydı üretici açısından çok daha iyi bir sezon olurdu" dedi.