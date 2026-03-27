Türkiye'nin karbon ayak izi büyüyor: Sera gazı emisyon miktarı 584 milyon tonu aştı

SEKTÖRLERE GÖRE EMİSYON MİKTARINDA ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI

Toplam sera gazı emisyonlarında 2024 yılında karbondioksit eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,6 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.