Dünyada fosil yakıtların kullanımın artması ve ormanların azalmasıyla birlikte sera etkisi her geçen gün artarak devam ediyor. 1850 yılında havadaki karbon dioksit miktarı milyonda 280 kadarken 2000 yılında 380-400 ppm’e ulaştı.
Türkiye'nin karbon ayak izi büyüyor: Sera gazı emisyon miktarı 584 milyon tonu aştı
Sanayileşmeyle beraber insanların doğaya verdiği zarar her geçen gün artarak devam ediyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin sera gazı emisyonu 2024’te yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon tona ulaştı. Kişi başı emisyon 6,8 tona çıkarken, toplam emisyonların yüzde 71,8’i enerji sektöründen geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1990-2024 yılları Sera Gazı Emisyon İstatikleri’ni paylaştı. Sonuçlara göre 2024 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.
Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,2 ton karbondioksit eşd., 2023 yılında 6,5 ton karbondioksit eşd. ve 2024 yılında 6,8 ton karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.
SEKTÖRLERE GÖRE EMİSYON MİKTARINDA ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI
Toplam sera gazı emisyonlarında 2024 yılında karbondioksit eşd. olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,6 ile tarım ve yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.
Enerji sektörü emisyonları 2024 yılında, 1990 yılına göre yüzde 192,3 artarken, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 419,9 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 227,6 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 75,7 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.
Tarım sektörü emisyonları 2024 yılında, 1990 yılına göre yüzde 41,8, bir önceki yıla göre ise yüzde 2,4 artarak 73,5 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 49,7 artarken bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 15,4 Mt karbondioksit eşd. olarak hesaplandı.
EN BÜYÜK PAY ENERJİ KAYNAKLI EMİSYONLAR
Toplam karbondioksit emisyonlarının 2024 yılında yüzde 34,2 kadarı çevrim ve enerji alt kategorisinden kaynaklı olmak üzere yüzde 85,9 kadarı enerji sektöründen, yüzde 13,7 kadarı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3 kadarı ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.
Toplam metan (CH4) emisyonlarının 2024 yılında yüzde 53,6 kadarı enterik fermentasyon kaynaklı olmak üzere yüzde 62,0 kadarı tarım sektöründen, yüzde 19,5 kadarı ise enerji sektöründen ve yüzde 18,5 kadarı atık sektöründen kaynaklandı.
Toplam diazotmonoksit (N2O) emisyonlarının 2024 yılında yüzde 65,6 kadarı tarımsal topraklar kaynaklı olmak üzere yüzde 77,8 kadarı tarım sektöründen, yüzde 11,4 kadarı enerji sektöründen, yüzde 6,4 kadarı atık sektöründen ve yüzde 4,5 kadarı ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.
SERA GAZI NEDİR?
Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.
SERA GAZI ETKİSİ NEDİR?
Güneşten gelen ışın ve ışıklar atmosferden filitrelenerek geçer yer küreyi ısıtır yer küredeki ısı kaybıda atmosfer tarafından engellenir atmosferin ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera gazı etkisi denir.