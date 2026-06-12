İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin yayımladığı son raporlar, Türkiye'deki iş güvenliği zafiyetinin ve güvencesiz çalışma koşullarının acı tablosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yalnızca 2026 yılının Mayıs ayında 212 işçi çalışırken hayatını kaybederken, 2013'ten bu yana yaşamını yitiren çocuk işçi sayısının 862'ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye, ardı arkası kesilmeyen iş cinayetleriyle sarsılmaya devam ediyor. İSİG Meclisi tarafından hazırlanan "İş Cinayeti Raporu" ve "Çocuk İş Cinayetleri Raporu", işyerlerinin işçiler ve özellikle de çocuklar için ne denli güvensiz olduğunu çarpıcı verilerle ortaya koydu.

MAYIS AYINDA 212 EMEKÇİ EVE DÖNEMEDİ

İSİG Meclisi’nin Mayıs 2026 verilerine göre, geride bıraktığımız ay içinde en az 212 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 199'u erkek, 13'ü ise kadın işçilerden oluştu. Rapordaki en acı detaylardan biri ise Mayıs ayında ölenlerin 7'sinin çocuk, 16'sının ise mülteci/göçmen işçi olmasıydı.

Mayıs ayındaki iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında, ilk sırayı yüzde 23 (48 ölüm) ile her zamanki gibi Tarım ve Orman işkolu aldı. Bunu yüzde 18 (38 ölüm) ile İnşaat/Yol ve yüzde 16 (33 ölüm) ile Taşımacılık sektörleri izledi.

İş cinayetlerinin nedenleri incelendiğinde ise trafik ve servis kazaları yüzde 24 ile başı çekiyor. İşçiler sadece çalışırken değil, işe giderken de can güvenliğinden yoksun. Trafik kazalarını; yüzde 17 ile kalp krizi/beyin kanaması ve yüzde 16 ile ezilme/göçük takip etti. Şehir bazında en çok ölüm 24 can kaybı ile İstanbul'da yaşanırken, onu Ankara (11), Sakarya (10), Bursa (9) ve Gaziantep (9) izledi.

13 YILLIK KARANLIK BİLANÇO: 862 ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ

Meclisin yayımladığı bir diğer kritik rapor ise çocuk emeği sömürüsünün vardığı ölümcül boyutu gözler önüne serdi. 2013 ile 2026 yılları arasını kapsayan rapora göre, tam 862 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Raporun yaş gruplarına göre kırılımı ise durumun vahametini daha da artırıyor. Hayatını kaybeden çocukların 292'si henüz 5-14 yaş aralığındayken, 570'i ise 15-17 yaş aralığındaydı. Kaybedilen çocukların 122'si kız, 740'ı erkek çocuklarından oluşurken, ölen çocukların 100'ünün mülteci veya göçmen olduğu kaydedildi.

ÇOCUKLARIN YARISINDAN FAZLASI TARIM TARLALARINDA CAN VERDİ

Çocuk işçi ölümlerinin sektörel dağılımında yüzde 52 (447 çocuk) gibi ezici bir oranla Tarım/Orman sektörü ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 13 (109 çocuk) ile İnşaat/Yol ve yüzde 7'şer oranla Konaklama ile Metal sektörleri takip etti. En çok çocuk işçi ölümünün yaşandığı iller Şanlıurfa (61), Gaziantep (49) ve İstanbul (47) olarak kayıtlara geçti.

MESEM'DE EN AZ 20 CAN KAYBI

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında "çıraklık ve stajyerlik" adı altında çalıştırılan çocukların durumu da İSİG raporunda özel bir yer buldu. Rapora göre, yalnızca 2023 yılının Ağustos ayından bugüne kadar en az 20 MESEM'li çocuk işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ucuz iş gücü olarak sanayiye ve tehlikeli işkollarına sürülen bu çocukların isimleri ve fotoğrafları, Türkiye'deki eğitim ve istihdam politikalarının acı bir faturası olarak hafızalara kazındı.