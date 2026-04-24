Türkiye'nin kanayan yarası: Çocuk işçiliğinin karanlık tablosu

Kamuoyu araştırması ve büyük veri analizi alanlarında faaliyet gösteren Research İstanbul’un bu haftaki Susam Bülteni, Türkiye’de çocuk işçiliğinin yapısal boyutlarını ve çarpıcı verilerini yeniden gündeme taşıdı. Çocukların işgücüne katılımı, çoğu zaman hanehalklarının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle baba gelir düzeyi ile çocukların çalışma hayatına dahil olması arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Ancak bu durum yalnızca bir “gelir telafisi” meselesi olarak değerlendirilmiyor; daha derin, yapısal sorunlara işaret ediyor.