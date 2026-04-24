Kamuoyu araştırması ve büyük veri analizi alanlarında faaliyet gösteren Research İstanbul’un bu haftaki Susam Bülteni, Türkiye’de çocuk işçiliğinin yapısal boyutlarını ve çarpıcı verilerini yeniden gündeme taşıdı. Çocukların işgücüne katılımı, çoğu zaman hanehalklarının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle baba gelir düzeyi ile çocukların çalışma hayatına dahil olması arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. Ancak bu durum yalnızca bir “gelir telafisi” meselesi olarak değerlendirilmiyor; daha derin, yapısal sorunlara işaret ediyor.
Türkiye'nin kanayan yarası: Çocuk işçiliğinin karanlık tablosu
Türkiye’de yoksulluğun artmasıyla çocuk işçiliği de giderek büyüyor. TÜİK verilerine göre binlerce çocuk çalışırken, 2013-2026 arasında en az 852 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.Derleyen: Haber Merkezi
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE CİNSİYET FARKI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılı İşgücü Araştırması verilerine göre, 6-14 yaş grubunda çocuk istihdam oranı yüzde 1,1 olarak ölçüldü. Bu oran yaklaşık 127 bin çocuğa karşılık geliyor. Cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkek çocuklarda bu oran yüzde 1,5 ile yaklaşık 88 bin çocuğa ulaşırken, kız çocuklarda yüzde 0,7 ile yaklaşık 39 bin olarak kaydedildi.
Bu fark, çocuk emeğinin toplumsal cinsiyet rollerine göre farklı biçimlerde örgütlenmesinden kaynaklanıyor. Erkek çocuklar daha çok ücretli ya da görünür işlerde yer alırken, kız çocuklarının emeği çoğunlukla ev içi işler, bakım sorumlulukları ve “görünmeyen” yardımcı faaliyetlerde yoğunlaşıyor. Bu nedenle kız çocuklarının emeği istatistiklere çoğu zaman eksik yansıyor.
VERİ EKSİKLİĞİ SORUNU
Araştırmada dikkat çekilen önemli noktalardan biri de çocuk işçiliğine dair güncel ve kapsamlı veri eksikliği. TÜİK, çocuk işgücüne ilişkin ayrıntılı araştırmaları yalnızca belirli yıllarda gerçekleştirdi. 1994, 1999, 2006, 2012 ve 2019 yıllarında yapılan “Çocuk İşgücü Araştırması” sonrasında düzenli ve detaylı veri paylaşımı yapılmadı.
Daha sonraki “İstatistiklerle Çocuk” bültenlerinde bazı göstergelere yer verilse de bunlar çoğunlukla 2019 verilerine veya genel hanehalkı işgücü araştırmalarından türetilmiş sınırlı bilgilere dayanıyor. Bu durum, çocuk işçiliğinin güncel boyutlarını anlamayı zorlaştırıyor ve politika geliştirme süreçlerinde önemli bir boşluk yaratıyor.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YAPISAL NEDENLERİ
Türkiye’de çocuk işçiliği çoğu zaman yoksulluk, eğitimden kopuş ve hane gelirine katkı başlıkları çerçevesinde tartışılıyor. Ancak asıl mesele, haneleri çocuk emeğine bağımlı hale getiren kırılgan ekonomik ve sosyal koşulların varlığı.
Düşük ücret politikaları, güvencesiz ve düzensiz istihdam biçimleri, kayıt dışı çalışma, tarım ve enformel hizmet sektörlerinin yaygınlığı bu tablonun temel unsurları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra bölgesel eşitsizlikler ve sosyal koruma mekanizmalarının yetersizliği de çocuk işçiliğini besleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, çocuk işçiliği; üretim maliyetlerinin hane içine yüklendiği, ucuz ve esnek işgücüne olan talebin süreklilik kazandığı bir ekonomik düzenin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda çocuk emeği, yalnızca bireysel değil, sistemsel bir sorunun parçası olarak değerlendirilmelidir.
ACI BİLANÇONUN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise çocuk işçiliğinin ölümle kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2013-2026 yılları arasında en az 852 çocuk işçi, iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi.
Bu veriler, çocuk işçiliğinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda ciddi bir yaşam hakkı ihlali olduğunu gözler önüne seriyor. Güvencesiz çalışma koşulları, denetimsizlik ve kayıt dışılık, çocukları hayati risklerle karşı karşıya bırakıyor.
ÇÖZÜM İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlara göre çocuk işçiliğiyle mücadele yalnızca yasaklarla sınırlı kalmamalı. Hane gelirini artıracak sosyal politikalar, eğitime erişimin güçlendirilmesi ve kayıt dışı istihdamla etkin mücadele büyük önem taşıyor. Aynı zamanda çocukların eğitimde kalmasını teşvik eden destek programları ve sosyal yardımların artırılması gerekiyor. Çocuk işçiliği, bireysel tercihlerden çok, yapısal eşitsizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle çözüm de bütüncül ve uzun vadeli politikalar gerektiriyor.