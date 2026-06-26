Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il

Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il

Türkiye'de IQ seviyesi en yüksek 21 il açıklandı. Yapılan araştırmada şehirlerin ortalama IQ puanları ve sıralamadaki yerleri belli olurken, listenin zirvesindeki il dikkat çekti. İşte liste...

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 1

Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündeme gelirken, yapılan araştırmada IQ seviyesi en yüksek 21 il belirlendi.

1 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 2

Sabah'ın haberine göre şehirlerin ortalama IQ puanlarıyla birlikte sıralamadaki yerleri de açıklanırken, listenin zirvesindeki il merak konusu oldu.

2 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 3

21- Bartın | 102.13

3 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 4

20- Denizli | 102.14

4 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 5

19- Rize | 102.32

5 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 6

18- Konya | 102.36

6 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 7

17- Uşak | 102.37

7 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 8

16- Karaman | 102.52

8 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 9

15- Yalova | 102.58

9 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 10

14- Zonguldak | 102.68

10 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 11

13- Tekirdağ | 102.82

11 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 12

12- Antalya | 103.29

12 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 13

11- Trabzon | 103.37

13 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 14

10- Kırklareli | 103.38

14 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 15

9- Bursa | 103.47

15 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 16

8- Balıkesir | 103.59

16 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 17

7- Kocaeli | 103.85

17 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 18

6- İstanbul | 104.02

18 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 19

5- Çanakkale | 104.02

19 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 20

4- Muğla | 104.12

20 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 21

3- İzmir | 104.51

21 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 22

2- Ankara | 104.91

22 23
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il - Resim: 23

1- Eskişehir | 105.20

23 23
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