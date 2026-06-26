Türkiye'nin IQ haritası yeniden gündeme gelirken, yapılan araştırmada IQ seviyesi en yüksek 21 il belirlendi.
Türkiye'nin IQ haritası belli oldu: Zirvede hangi şehrimiz var? IQ seviyesi en yüksek 21 il
Türkiye'de IQ seviyesi en yüksek 21 il açıklandı. Yapılan araştırmada şehirlerin ortalama IQ puanları ve sıralamadaki yerleri belli olurken, listenin zirvesindeki il dikkat çekti. İşte liste...Kaynak: Diğer
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Sabah'ın haberine göre şehirlerin ortalama IQ puanlarıyla birlikte sıralamadaki yerleri de açıklanırken, listenin zirvesindeki il merak konusu oldu.
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21- Bartın | 102.13
3 23
20- Denizli | 102.14
4 23
19- Rize | 102.32
5 23
18- Konya | 102.36
6 23
17- Uşak | 102.37
7 23
16- Karaman | 102.52
8 23
15- Yalova | 102.58
9 23
14- Zonguldak | 102.68
10 23
13- Tekirdağ | 102.82
11 23
12- Antalya | 103.29
12 23
11- Trabzon | 103.37
13 23
10- Kırklareli | 103.38
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9- Bursa | 103.47
15 23
8- Balıkesir | 103.59
16 23
7- Kocaeli | 103.85
17 23
6- İstanbul | 104.02
18 23
5- Çanakkale | 104.02
19 23
4- Muğla | 104.12
20 23
3- İzmir | 104.51
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2- Ankara | 104.91
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1- Eskişehir | 105.20
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