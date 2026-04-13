Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Türkiye’nin internet trafiği açıklandı: YouTube, Instagram ve WhatsApp zirvedeki isim şaşırttı

BTK tarafından yayımlanan “Türkiye elektronik haberleşme sektörü üç aylık pazar verileri raporu”, Türkiye’de internet kullanım alışkanlıklarını ortaya koydu. Rapora göre internet trafiğinde video, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları açık ara öne çıkıyor.

Hava Demir
Haberi Paylaş
Türkiye'nin internet trafiğinde en çok kullandığımız uygulamalara dair bir rapor yayınlandı.

1 9
Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen verilere göre vaktimizi en çok Youtube, Instagram ve WhatsApp'ta geçiriyoruz.

2 9
İnternet trafiğinde açık ara YouTube lider


Rapora göre toplam internet trafiğinin yüzde 44,3’ü YouTube üzerinden gerçekleşti.

3 9
YouTube’u:

Instagram: yüzde 17
TikTok: yüzde 4,7
izledi.

Veriler, internet kullanımının büyük bölümünün video içerik tüketimine dayandığını ortaya koydu.

4 9
Mesajlaşmada Instagram, sesli görüşmede WhatsApp önde


Anlık mesajlaşma trafiğinde en yüksek pay yüzde 64,1 ile Instagram’a ait oldu. Instagram’ı Facebook (yüzde 15,2) ve WhatsApp (yüzde 10,9) takip etti.

5 9
Sesli ve görüntülü görüşme (VoIP) kategorisinde ise açık ara lider yüzde 55,9 ile WhatsApp oldu.

6 9
İnternet trafiğinde sabit bağlantı hala baskın


Rapora göre internet trafiğinin büyük kısmı sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşti.

Sabit internet: yüzde 83,5
Mobil internet: yüzde 16,5
İndirme ve yükleme trafiğinde de benzer şekilde sabit bağlantılar öne çıktı.

7 9
Streaming kullanımı toplam trafiğin yüzde 65,8’ini oluşturdu
Kategori bazlı dağılımda en yüksek pay yüzde 65,8 ile “streaming (akışlı medya)” oldu. Bu durum, kullanıcıların büyük ölçüde video ve canlı içerik tüketimine yöneldiğini gösterdi

Oyun trafiğinde lider Steam
Çevrim içi oyun kategorisinde en yüksek kullanım yüzde 35,6 ile Steam üzerinden gerçekleşti. Steam’i:

PlayStation (yüzde 21,9)
Epic Games (yüzde 9)
Xbox (yüzde 5,3)
izledi.

8 9
Bulut Depolamada iCloud Önde
Ağ tabanlı depolama tarafında yüzde 64’lük pay ile iCloud ilk sırada yer aldı. Google servisleri ise daha düşük oranlarla onu takip etti.

Rapor, Türkiye’de internet kullanımının büyük ölçüde video izleme, sosyal medya ve mesajlaşma üzerine yoğunlaştığını ortaya koydu. Özellikle YouTube ve Instagram, internet trafiğinde en belirleyici platformlar olarak öne çıktı.

9 9
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro