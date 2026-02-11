SAMI Group’un iştiraki ve Kamu Yatırım Fonu (PIF) şirketlerinden SAMI Autonomous Company, insansız deniz sistemleri konusundaki işbirliğini güçlendirmek üzere ULAQ Global Autonomous Systems ile Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026’da anlaşma imzaladı.

İmzalanan mutabakat, Suudi Arabistan’da insansız deniz sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, entegrasyonu ve bakımını kapsayan geniş bir işbirliği zemini oluşturmayı amaçlıyor. Anlaşma kapsamında teknoloji transferi, ortak Ar-Ge çalışmaları ve yerel üretim faaliyetleri teşvik edilecek.

Suudi Arabistan’da bu alanda atılan ilk adım niteliğindeki işbirliği, Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda denizcilik ve savunma kabiliyetlerinin yerlileştirilmesine ve kalıcı bir savunma sanayi ekosistemi kurulmasına önemli katkı sunacak.

ULAQ Global Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kalafatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a gelmelerinin temel nedenlerinden birinin bu stratejik anlaşma olduğunu belirtti.

SAMI ile imzalanan mutabakatın hem şirketleri hem de Türk savunma sanayisi için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Kalafatoğlu, insansız deniz araçlarında ortak geliştirme, teknoloji paylaşımı ve yerel üretim odaklı bir çerçeve oluşturduklarını ifade etti.

İnsansız deniz araçları ihracatındaki başarıların süreceğini kaydeden Kalafatoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Yalnızca Suudi Arabistan’la sınırlı değiliz; küresel çapta iş geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bu anlaşma bize ülkede kalıcı üretim yapma ve uzun vadeli kazanç elde etme imkanı veriyor. Amacımız ULAQ’u sadece Suudi Arabistan’a değil tüm dünyaya ihraç etmek. Yıllardır biriktirdiğimiz bilgi ve tecrübeyi Suudi ortaklarımızla paylaşarak yerel insansız deniz aracı üretimine destek olacağız. Bölgenin yanı sıra Avrupa ve ABD pazarlarında da çalışmalarımız devam ediyor. ULAQ Global adının hakkını vererek küresel bir marka olmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimiz bu doğrultuda ilerliyor. Yakın dönemde daha büyük gelişmeleri paylaşmayı umuyoruz.”