Tür odaklı yayıncılık anlayışıyla yola çıkan kanal; klasikleşmiş korku filmlerinden çağdaş psikolojik gerilimlere, bağımsız yapımlardan kült eserlere kadar uzanan zengin bir içerik seçkisi sunacak.

Fear Time, başlangıçta 250 yapımdan oluşan güçlü bir arşivle izleyici karşısına çıkmayı hedefliyor. Bu geniş kütüphanede, dünya sinemasının öne çıkan örneklerinin yanı sıra türün sevilen ve merak uyandıran yapımlarına da yer verilecek. Kanal, içerik çeşitliliği sayesinde korku ve gerilim severlere sürekli keşfedilecek yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Platform yalnızca mevcut içeriklerle sınırlı kalmayacak. “Fear Time Originals” etiketiyle geliştirilecek özgün dizi ve film projeleri de izleyiciyle buluşacak. Bu yapımların hem yerel hem de uluslararası izleyiciye hitap etmesi planlanıyor.

Ayrıca Fear Time, korku ve gerilim türünde üretim yapmak isteyen yaratıcılar için yeni bir alan açmayı hedefliyor. Senaristlerden yönetmenlere, yapımcılardan bağımsız içerik üreticilerine kadar geniş bir kitleye hitap edecek olan platform, tür sinemasının gelişimine katkıda bulunmayı ve yeni projelerin hayata geçirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Hazırlıkları süren kanalın 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.