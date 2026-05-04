Türkiye’de edebiyat dünyasına dijital bir katkı sunan “Edebiyat Atlası” projesi hayata geçirildi. Türkiye’nin 81 iline ait edebi birikimi interaktif harita üzerinden sunan platformun web sitesi kullanıma açıldı.

Projede, şu an için 77 yazar ve 104 eser şehirler bazında bir araya getiriliyor. Kullanıcılar, harita üzerinden şehirleri seçerek o bölgeyle bağlantılı eserleri, yazarları ve metinlerden alıntıları görüntüleyebiliyor.

Ayrıca fiziksel harita üzerinde her şehir için oluşturulan karekodlar sayesinde, telefonla okutulan şehirler üzerinden ilgili içeriklere hızlıca erişim sağlanabiliyor. Platform, web sitesi üzerinden de doğrudan kullanılabiliyor.

“Edebiyat Atlası” projesinin TÜBİTAK 2026 programı kapsamında geliştirildiği belirtildi.