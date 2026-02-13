Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrenci, YKS ve LGS gibi merkezi sınavlara katılıyor. Canlı deneme sınavı platformu Sin-av, merkezi sınavları dijital ortama taşıyor. Yapay zekâ destekli platform, öğrencilerin sadece netlerini değil; süre yönetiminden şık değiştirme alışkanlıklarına kadar tüm sınav davranışlarını analiz ederek "akıllı çalışma" dönemini başlatıyor. Sin-av Kurucusu Mehmet Berkay Karataş, öğrencilerin sınav maratonundaki en büyük eksiğinin "neden yanlış yaptığını anlayamamak" olduğunu söyledi. Karataş, Sin-av’ın öğrencilere gerçek zamanlı sınav atmosferi sunduğunu; veri analitiği sayesinde kişiye özel stratejik rehberlik sağladığını ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 18 milyon örgün eğitim öğrencisi bulunduğunu ve her yıl 3 ila 3,5 milyon öğrencinin YKS’ye, 1 milyona yakın öğrencinin LGS’ye girdiğini söyleyen Mehmet Berkay Karataş, bir YKS adayının sınava kadar ortalama 20 ila 30 bin soru çözdüğünü kaydetti. Karataş, canlı deneme sınavı ve analiz platformu Sin-av’ın öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini daha akıllı, ölçülebilir ve stratejik hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

“ÖĞRENCİ NEYİ YANLIŞ YAPTIĞINI BİLİR AMA NEDEN YANLIŞ YAPTIĞINI ANLAYAMAZ”

Platformun geleneksel “doğru-yanlış” anlayışının ötesine geçerek denemelerde ortaya çıkan davranışsal verileri ve çözüm süreçlerini analiz eden bir sistem sunduğunu belirten Karataş, “Sin-av, sınav hazırlığını sadece çok çalışmak değil akıllı çalışmak üzerine kuruyor. Öğrencinin sadece sonuçlarını değil çözüm davranışlarını da analiz ederek, veriye dayalı rehberlik sağlıyoruz. Öngörülemez eğitim yerine eğitim-öğretimi bir mühendislik süreci haline getiriyoruz. Geleneksel eğitim yöntemlerini teknolojiye adapte ediyoruz” dedi.

Mehmet Berkay Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

“Klasik deneme sınavı sonuçları çoğu zaman sadece net sayısını gösterir. Sin-av ise süre yönetimini, kararsızlık ve şık değiştirme davranışını, bilişsel zorluk seviyeleri gibi davranışsal verileri analiz ediyor. Öğrenci tek başına neyi yanlış yaptığını bilir ama neden yanlış yaptığını anlayamaz. Platform, yapay zekâ destekli analizle kişiye özel çalışma öncelikleri ve zaman yönetimi önerileri sunuyor. Sin-av’ın canlı deneme konsepti, gerçek sınav atmosferine benzer eşzamanlı sınav oturumları ile öğrencinin sınav stresiyle başa çıkmasını kolaylaştırıyor.”

“PLATFORM, ÖĞRENCİYİ KENDİ ÖĞRENME SÜRECİNİN YÖNETİCİSİ HALİNE GETİRİYOR”

Sin-av’ın öğrenciyi pasif bir kullanıcıdan ziyade kendi öğrenme sürecinin yöneticisi haline getirdiğine dikkat çeken Karataş, “Öğrenciler kendi güçlü ve zayıf yönlerini veriye dayalı olarak görebiliyor. Zaman yönetimi, dikkat, strateji gibi sınav becerilerini geliştirebiliyor. Ayrıca, hatalarını tekrar eden bir döngüye değil, öğrenen bir sisteme dönüştürebiliyor. Eğitim sistemi açısından ise ölçme-değerlendirmeyi yüzeysel olmaktan çıkarıyor. Rehberlik hizmetlerini ölçeklenebilir hale getirirken, coğrafya ve bütçe farklarını azaltarak fırsat eşitliğine katkı sağlıyor” diye konuştu.

Sin-av’ın YKS, LGS, KPSS, HMGS, GYS gibi merkezi ve rekabetçi sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik bir platform olduğunu belirten Karataş, dershaneler, eğitim kurumları, rehber öğretmenler, dijital eğitim çözümleri arayan kurumlara da çözüm sunduğunu kaydederek, “Özellikle çok deneme çözüp ilerleme kaydedemeyen, netleri dalgalı olan ve sınav anında performansı düşen öğrenciler için yüksek değer üretiyor” dedi.

Dünyada adaptif öğrenme, veri analitiği kullanan ve bilgi izleme (knowledge tracing) ve performans tahmini modellerini uygulayan bazı eğitim ve sınav platformları olduğunu ifade eden Karataş, “Ancak Sin-av canlı deneme, sınav psikolojisi, davranışsal analiz ve yapay zeka rehberlik bileşenlerini merkezi sınav odaklı ve tek bir platformda birleştiren nadir örneklerden biridir. Bu anlamda Sin-av, birebir kopyası olan bir ürün değil; daha çok global EdTech (eğitim teknolojileri) trendlerinin yerel ve derinleştirilmiş bir uyarlamasıdır” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ ÖĞRENCİNİN YERİNE DÜŞÜNMEK DEĞİL, ÖĞRENCİNİN DAHA DOĞRU DÜŞÜNMESİNİ SAĞLAMAK”

Sin-av Kurucusu Mehmet Berkay Karataş, Sin-av’da yapay zekânın “sistemin çekirdeği” olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Öğrencinin gelecekteki performansını tahmin eden modeller kullanıyoruz. Kişiye özel soru ve çalışma önerileri, ani performans düşüşlerini tespit eden erken uyarı sistemleri sunuyoruz. Ayrıca, platformun unutma eğrisine göre otomatik tekrar planlaması ve dijital rehberlik gibi özellikleri var. Temel amacımız, öğrencinin yerine düşünmek değil, öğrencinin daha doğru düşünmesini sağlamak.”

Yakın zamanda platforma daha fazla sınav türü ve modül eklemeyi planladıklarını söyleyen Karataş, kurumlara özel dashboard ve raporlama, rehber öğretmenlerle daha entegre sistemler gibi özellikler ekleyeceklerini ifade etti. Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sin-av’ı bir deneme platformu değil, öğrenme ve performans yönetim sistemi haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de geliştirilmiş, global ölçekte uygulanabilir bir EdTech ürünü olmak ve öğrencinin sadece sınav kazanmasını değil, öğrenmeyi öğrenmesini sağlayan bir standart oluşturmak gibi hedeflerimiz var.”