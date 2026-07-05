Kaynak: DHA

Çayırbaşı Stadı önünden saat 22.00'de başlayan organizasyonda, 32 farklı ülkeden 370 atlet Sarıyer'in cadde ve sokaklarıyla İstanbul Boğazı güzergâhında mücadele verdi. Türkiye'de ilk kez gece koşulan maraton, 42 kilometrede dörder kişilik takım, yarı maratonda ikişer kişilik takım ve 10 kilometrelik parkur olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi. Gece boyunca süren yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Organizasyonun sona ermesiyle birlikte başarılı sporcular, düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarını aldı.

'32 ÜLKEDEN 370 SPORCU TER DÖKÜYOR'

Organizasyonun sorumlularından Prof. Dr. Umut Başoğlu, “Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık. Türkiye'nin birçok yerinde yarı maraton ve normal maraton yarışmaları gündüz saatlerinde devam ediyor. Bu organizasyonu ilk kez düzenleyip gece yapmaya çalıştık. Ve bu katılım gerçekten çok değerli. Sarıyer'in sokaklarında ve İstanbul Boğazı'nın kenarında şu anda 32 ayrı ülkeden tam 370 sporcu ter döküyorlar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere üç ayrı etaptan oluşuyor” dedi.