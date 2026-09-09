Kaynak: İHA

Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de Türkiye’nin ilk deniz milli parkları ilan edildi.

TÜRKİYE’NİN İLK DENİZ MİLLİ PARKLARI

16 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası Muğla’nın Fethiye ve Antalya’nın Kaş ilçeleri açıklarını kapsayan 21 bin 706 kilometrekarelik alan ile Çanakkale-Tekirdağ hattında, Gökçeada ve Gelibolu Yarımadası çevresindeki 1742 kilometrekarelik deniz alanı, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

FETHİYE-KAŞ VE KUZEY EGE TÜRKİYE’NİN İLK DENİZ MİLLİ PARKLARI OLARAK KORUMA ALTINA ALINDI

Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı 2 milyon 170 bin 603 hektar, Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ise 174 bin 214 hektar büyüklükte. Söz konusu alanların yönetiminden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

TÜRKİYE’NİN MİLLİ PARK SAYISI 53 SEVİYELERİNE GELDİ

Türkiye’nin milli park sayısı, son ilan edilenlerle beraber 53 seviyelerine geldi. Bu kapsamda Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege, Türkiye’nin ilk deniz milli parkları olarak koruma altına alındı.

Bitlis’teki Nemrut Kalderası da 19 Ağustos’ta milli park ilan edildi. Türkiye’de daha önce farklı statülerde korunan deniz ve kıyı alanları bulunsa da son kararlarla ilk kez bu büyüklükte iki deniz alanı doğrudan “deniz milli parkı” statüsü kazandı.

BİNDEN FAZLA TÜRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı kıyı mağaraları, koyları, açık deniz alanları ve deniz çayırlarıyla Doğu Akdeniz’in en zengin ekosistemlerinden birini oluşturuyor. Dünya genelindeki nüfusu binin altına düşen Akdeniz foku için bölge önemli yaşam alanlarından biri. Alan aynı zamanda balina ve yunuslar için göç ve beslenme bölgesi, caretta carettalar içinse yuvalama ve beslenme habitatı niteliğinde.

KORUMA ALANINI İLAN ETMEK YETMİYOR

Türkiye’de 1988 senesinden beri özel çevre koruma bölgesi, milli park ve tabiat parkı gibi farklı statüler altında korunan 30’un üzerinde deniz ve kıyı alanı var. Yeni parklar, ülkelerin 2030’a kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30’unu korumasını öngören Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi açısından da önem taşıyor.

Ancak uluslararası hedefler yalnızca korunan alanların yüzölçümünün artırılmasını değil, bu alanların etkili biçimde yönetilmesini de öngörüyor. Deniz ve Yaban Hayatı Uzmanı Ayşe Oruç, koruma statüsü kadar yönetim, izleme ve denetimin de önemli olduğunu vurguluyor:

“Etkin yönetilemeyen bir koruma alanı sadece kâğıt üzerinde işaretlenmiş bir sınıra sahip oluyor. Etkin yönetim için tüm paydaşların katkı verdiği yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, alanlardaki faaliyetlerin izlenmesi, denetimlerinin yapılması, sürdürülebilirlik için finansal mekanizmaların oluşturulması ve bunların fiilen gerçekleştirilebilmesi için yerel yönetim birimlerinin olması şart.”

EGEMENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Kuzey Ege’deki deniz milli parkı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki egemenlik tartışmalarının da bir parçasına dönüştü. Yunanistan’ın 21 Temmuz 2025 senesinde Ege ve İyon denizlerinde iki deniz parkı ilan etmesinden sonra Türkiye karara tepki gösterdi ve ardından Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş deniz milli parklarını açıkladı.

Ege’deki denizel türlerin yaşam ve göç alanları siyasi sınırların iki tarafına uzanıyor. Bu nedenle bilim insanları ve çevre kuruluşları, kirlilik, iklim değişikliği, aşırı avcılık ve habitat kaybı gibi sınır aşan tehditlerle mücadelede iki ülkenin koruma politikaları arasında işbirliği ve eşgüdümün önemine dikkat çekiyor.

Yeni milli parkların ekolojik sonuçları ise egemenlik tartışmalarından çok, hazırlanacak yönetim planlarının kapsamı ve bu planların sahada ne ölçüde uygulanacağıyla belirlenecek.