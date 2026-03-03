Türk adalet sistemi, henüz hesaplama araçları yokken veriyi bir sanat eseri gibi işledi. İstatistik ve estetiğin buluştuğu bu ayrıntı Cumhuriyet'in modernleşme vizyonunu da ortaya koydu.

1924 – Adliye Hakimlerinin Eğitim Profili

Henüz bilgisayar yokken, adalet sistemi veriyi sanatla buluşturdu. 1924’te yayımlanan bu grafik, hakimlerin hukuk fakültesi mezunu olup olmadıklarını şehir bazında gösteriyor.

Eylül 1924 (1340) tarihli Ceride-i Adliye’nin 26. sayısında yer alan bu diyagram, 1923-1924 döneminde Türkiye genelindeki hakimlerin eğitim durumunu ortaya koyuyor. Yeşil alan hukuk mektebi mezunlarını, turuncu alan ise alaylı/hukuk fakültesi mezunu olmayanları gösteriyor. Şehirler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir dikkat çekiyor.

1925 – Mahkemelerde Dava Akışı

Bu özel sayı kapağı, mahkemelerdeki dosya hareketlerini renk kodlarıyla görselleştiriyor ve iş yükünü estetik bir biçimde sunuyor.

Mayıs-Temmuz 1925 (1341) tarihli Ceride-i Adliye özel sayısı, 1923-1925 arasındaki dava akışını gösteriyor. Sarı: devreden dosyalar, pembe: yeni gelen, siyah: karara bağlanan, turuncu: devrolan dosyalar. Dairesel grafik icra, iflas ve temyiz süreçlerini, alt akış şeması ise farklı dava türlerinin yoğunluğunu ortaya koyuyor.

1925 – Ankara Adliye Sarayı İllüstrasyonu

Başsavcılığın evrak trafiği, modern adalet binasıyla birlikte sanatsal bir dille sunuluyor.

Şubat 1925 (1341) tarihli Ceride-i Adliye 31. sayısında yer alan görsel, Ankara’da inşası süren Adliye Sarayı’nı ve 1923-1924 yıllarındaki evrak trafiğini gösteriyor. Gelen ve çıkan evrak sayıları 37.491 ile simgesel olarak eşitlenmiş, yeni adalet sisteminin verimliliği vurgulanmış.

1925 – Anadolu’da Yargı Teşkilatının Coğrafi Dağılımı

Cumhuriyet’in yargı ağı, sayısal ve coğrafi verilerle genç Cumhuriyet’in reform sürecini gözler önüne seriyor.

Ağustos-Ekim 1925 (1341) tarihli Ceride-i Adliye 37-39. sayılarında, Anadolu’daki hakim ve savcıların dağılımı, mahkeme türlerine göre renkli çubuklarla sunulmuş. Merdiven grafiği ise vilayet ve kazalardaki adli birimlerin dökümünü gösteriyor. 1390 sayısı ile genel personel mevcudu vurgulanıyor.