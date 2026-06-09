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Türkiye'nin uzay vizyonunun en önemli isimlerinden biri olan astronot Tuva Cihangir Atasever, genç nesillere ilham aşılamak üzere Şırnak'ta öğrencilerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye katılan Atasever, gençlere uzay yolculuğunun perde arkasını, öncesi ve sonrasındaki zorlu süreçleri aktardı.

Etkinlikte uzay, bilim ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri paylaşan Atasever; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'da dahil olduğu yüksek disiplinli eğitim programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. İlgiyle takip edilen sunumunun ardından Atasever, salonu dolduran öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Söyleşinin tamamlanmasıyla birlikte Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, değerli paylaşımları için Atasever'e bir teşekkür plaketi takdim etti. Organizasyona Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Şükrü Geliş Fen Lisesi Müdürü Cahit İnal, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katılım gösterdi.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli astronot, Türkiye'nin uzay misyonundaki bilimsel kazanımlara dikkat çekti. 2024 yılında iki Türk astronot olarak bilim misyonu kapsamında uzay görevi yürüttüklerini hatırlatan Atasever, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevde 20 deney icra ettik. Bu deneylerde çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu, önümüzdeki yıllardaki bilimsel çalışmalarımızı, uzay çalışmalarımızı yönlendirecek önemli birtakım bulguları bize sundu. Yürüttüğümüz başka misyon ve faaliyet daha var. O da toplumsal farkındalık faaliyetlerimiz. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir tarafına gidip özellikle uzay, bilim ve teknoloji alanında hayal kuran üstün yetenekli gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz."

Şırnaklı öğrencilerin uzay ve teknolojiye olan yüksek ilgisinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atasever, farkındalık buluşmaları kapsamındaki bir sonraki rotasının Hakkari olacağını belirtti.

Söyleşiyi büyük bir dikkatle takip eden 10. sınıf öğrencisi Şirin İnal ise bir astronotu Şırnak'ta ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Benim ilgi alanımla ilgili sunumu hayranlıkla dinledim. Bizim için güzel bir deneyimdi. İleride mühendislik alanında gelişmek istiyorum." şeklinde konuştu.