Türkiye kendini içeriden yaşar, dışarıdan ise hesaplanır. Bu iki durum ilk bakışta çelişkili görünmez; fakat zamanla aralarında sessiz bir gerilim birikir. Çünkü bir ülkenin kendini hissetme biçimi ile dünyanın onu okuma biçimi birbirinden uzaklaştığında, gerçeklik ikiye bölünür.

İçerideki Türkiye bir duygular toplamıdır. Ekonomi yalnızca rakamlardan ibaret değildir; cebin daralmasıdır, geleceğin belirsizleşmesidir. Siyaset yalnızca aktörlerin mücadelesi değildir; taraf olma zorunluluğudur. Adalet yalnızca bir sistem değil, güvenip güvenememe meselesidir. Bu yüzden Türkiye içeride bir analiz nesnesi değil, bir deneyimdir. İnsanlar ülkeyi tartışmaz, ülkenin içinde konum alır.

Dışarıdan bakıldığında ise bu tablo anlamını kaybeder. Türkiye bir hikâye olarak değil, bir konum olarak görülür. Onu izleyenler için önemli olan ne hissettiği değil, ne yapacağıdır. Hangi ittifaka yaklaşacağı, hangi krizlerde nasıl pozisyon alacağı, hangi ekonomik sinyalleri vereceği… Türkiye burada bir özne değil, bir değişken gibi ele alınır. Soğuk bir dikkatle izlenir, duygusuz bir mantıkla değerlendirilir.

Bu iki bakış arasındaki fark basit bir algı farkı değildir; bir kırılma hattıdır. Çünkü içeride yükselen her duygu, dışarıda bir risk olarak okunur. İçeride güç gösterisi olarak sunulan her hamle, dışarıda öngörülemezlik olarak kaydedilir. İçeride “kararlılık” diye tanımlanan şey, dışarıda “belirsizlik” olarak fiyatlanır. Böylece Türkiye kendini güçlü hissettiği anlarda bile, dış dünyada temkinle karşılanan bir aktöre dönüşür.

Asıl problem burada başlar. Türkiye çoğu zaman kendini merkeze koyarak düşünür; dünyanın kendisini dikkatle izlediğini, hatta odak noktasında olduğunu varsayar. Oysa gerçek daha serttir. Dünya Türkiye’ye bakar, ama Türkiye için değil. Kendi dengeleri için bakar. Türkiye bir amaç değil, bir araçtır bu bakışta. Bu durum kabul edilmediği sürece yapılan her analiz eksik kalır.

Dolayısıyla mesele yalnızca ekonomi ya da siyaset değildir. Mesele, Türkiye’nin kendini nasıl tanımladığıdır. Eğer bir ülke kendi kimliğini netleştiremezse, dış dünya onu kendi ihtiyaçlarına göre tanımlar. Bugün yaşanan tam olarak budur: İçeride anlatılan Türkiye ile dışarıda yazılan Türkiye aynı metnin parçaları değildir.

Mustafa Kemal Atatürk bu kopuşu bir asır önce engellemişti. Onun yaklaşımı duyguların değil, aklın sürekliliğine dayanıyordu. İçeride düzen kurmadan dışarıda saygınlık üretilemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden devlet, bir tepki mekanizması değil; bir denge sistemi olarak inşa edildi. Dış politika ise hamasi söylemlerle değil, öngörülebilirlik üzerinden yürütüldü.

Bugün ihtiyaç duyulan şey yeni bir slogan değil, bu aklın yeniden hatırlanmasıdır. Türkiye ya kendini içeride yaşanan bir hikâye olmaktan çıkarıp dışarıda güven veren bir sisteme dönüştürecek ya da bu iki gerçeklik arasındaki mesafe giderek büyüyecek.

Sonuçta mesele basittir ama görmezden gelinmeye müsaittir: Bir ülke ya kendini tanımlar ya da başkaları tarafından tanımlanır. Türkiye’nin önündeki asıl karar budur.