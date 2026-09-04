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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin hizmet ihracatı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre hizmet ithalatı da yüzde 9,6 artışla 61,9 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI 124,9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TÜİK verilerine göre hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar seviyesindeyken, 2025'te yüzde 6,5 artarak 124,9 milyar dolara ulaştı.

Hizmet ithalatı ise aynı dönemde 56,4 milyar dolardan 61,9 milyar dolara yükseldi.

Seyahat hizmetlerinin toplam hizmet ihracatındaki payı 2024'te yüzde 48 iken 2025'te yüzde 48,1 oldu. İkinci sıradaki taşımacılık hizmetlerinin payı yüzde 35,1'den yüzde 34,1'e geriledi. Diğer iş hizmetleri ise yüzde 6,3'lük payla üçüncü sırada yer aldı.

TAŞIMACILIK İHRACATI 42,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2024'te 41 milyar 125 milyon dolar olurken, 2025 yılında yüzde 3,5 artışla 42 milyar 571 milyon dolara çıktı.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı ise yüzde 25,3 artarak 6 milyar 724 milyon dolara yükseldi.

Hizmet ithalatında taşımacılığın payı yüzde 38,1'den yüzde 32'ye düşerken, diğer iş hizmetlerinin payı yüzde 16,1'den yüzde 16,9'a çıktı. Seyahat hizmetleri ise yüzde 14,5'lik payla ithalatta üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AB ÜLKELERİYLE YAPILDI

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde 2025 yılında AB ülkelerine 25 milyar 330 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Diğer Avrupa ülkelerine yapılan hizmet ihracatı ise 9 milyar 259 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde AB ülkelerinden 24 milyar 733 milyon dolarlık, diğer Avrupa ülkelerinden ise 6 milyar 452 milyon dolarlık hizmet ithalatı yapıldı.

AB ülkeleri, seyahat hariç hizmet ihracatında yüzde 37,9, hizmet ithalatında ise yüzde 45,3'lük payla ilk sırada yer aldı.

HİZMET İHRACATINDA ABD İLK SIRADA

Seyahat hizmetleri dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının yüzde 31'i ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ile gerçekleştirildi.

2025 yılında hizmet ihracatında yüzde 12,9'luk pay ve 8 milyar 338 milyon dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 11,5'lik payla ikinci, Birleşik Krallık ise yüzde 6,6'lık payla üçüncü oldu.

Hizmet ithalatında ise İrlanda yüzde 12,6'lık pay ve 6 milyar 667 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Birleşik Krallık 4 milyar 797 milyon dolar ve yüzde 9,1'lik payla ikinci, ABD ise 4 milyar 378 milyon dolar ve yüzde 8,3'lük payla üçüncü sırada bulundu.