Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda tescilli coğrafi işaretiyle öne çıkan mor soğanda sezonun son ürünleri toplandı. Başta Ballıpınar (Kocaburgaz) olmak üzere Kestanelik, Şahinburgaz, Ormanlı, Turanköy, Doğanlar ve İlhanlar mahallelerinde yetiştirilen bölgeye özgü lezzet, kendine has aromasıyla tüketicilerin ilgisini görmeye devam ediyor.