Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira

Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira

Balıkesir'in coğrafi işaretli lezzeti Kapıdağ mor soğanında hasat sona erdi. Erken dikim kaynaklı filizlenme nedeniyle rekolte 700 tona düşerken, kadın kooperatiflerince kilosu 50 liradan satışa sunulan üründe lezzet ve kalite korundu.

Kaynak: İHA
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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 1

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda tescilli coğrafi işaretiyle öne çıkan mor soğanda sezonun son ürünleri toplandı. Başta Ballıpınar (Kocaburgaz) olmak üzere Kestanelik, Şahinburgaz, Ormanlı, Turanköy, Doğanlar ve İlhanlar mahallelerinde yetiştirilen bölgeye özgü lezzet, kendine has aromasıyla tüketicilerin ilgisini görmeye devam ediyor.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon yaklaşık 1000 ton seviyelerinde gerçekleşen rekolte, bu yıl 700 ton civarında kaldı.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 3

Üretim miktarındaki gerilemenin, ekim işlemlerinin erkene çekilmesine bağlı olarak soğanlarda halk arasında "cücük" biçiminde tanımlanan filizlenmenin çoğalmasından kaynaklandığı kaydedildi.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 4

Rekoltedeki azalmaya karşın elde edilen ürünün tat ve nitelik bakımından standartları karşıladığı bildirildi.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 5

Kapıdağ’ın mikroklima iklimi ile toprak yapısının mor soğana kazandırdığı özgün aroma sayesinden ürünün, özellikle balık menülerinin vazgeçilmezi olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 6

Bölgede kilogram başına 50 TL taban alım fiyatı belirlenen mor soğan, kadın gücüyle pazara sunuluyor.

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Türkiye’nin her yerinde balık sofralarının vazgeçilmezi: Hasadı biten coğrafi işaretli soğanda en düşük fiyat 50 lira - Resim: 7

Ürünler, S.S. Ballıpınar Kadın Üreticiler Kooperatifi ile Bereketli Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılıyor.

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