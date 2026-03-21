Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İsrail ve İran savaşı hava savunmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Hisar-A, Hisar-O ve Siper-1’den oluşan yerli sistemleri envanterine alan Türkiye’nin uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacına yönelik arayışlarında SAMP/T yeniden öne çıktı. Ankara’nın özellikle ‘Çelik Kubbe’ konsepti kapsamında yürüttüğü çok katmanlı hava savunma mimarisinde SAMP/T’nin geçici çözüm ve ortak üretim modeli olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan'ın haberine göre, son dönemde Türkiye ile İtalya arasında savunma alanındaki temaslar hız kazanırken, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in geçtiğimiz hafta Roma’daki görüşmelerinde bu süreci yeniden gündeme taşıdığı öğrenildi. Bakan Güler’in İtalya’da gerçekleştirdiği temaslarda mevkidaşı Guido Crosetto ile savunma iş birliği, Avrupa güvenlik mimarisi ve hava savunma projelerinin ele alındığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bu temaslarda özellikle SAMP/T ve benzeri sistemler üzerinden ortak üretim ve teknoloji paylaşımının yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

Türkiye’nin, SAMP/T hava savunma sistemiyle, NATO ile uyumlu olması, balistik füze savunma kabiliyeti, ortak üretim ve teknoloji transferine açık yapısı ve yerli üretim sistemleri devreye girene kadar “köprü çözüm” sunması sebebiyle ilgilendiği kaydediliyor. Ankara’nın önceliği ise yalnızca hazır sistem alımı değil; uzun vadede yerli kapasiteyi güçlendirecek bir iş modeli oluşturmak olduğu belirtiliyor.

FRANSA VE İTRALYA’NIN ORTAKLIĞINDA GELİŞTİRİLİYOR

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T, Eurosam çatısı altında MBDA ve Thales Group tarafından üretiliyor. Sistem; uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı etkin savunma sağlıyor. Yeni nesil versiyonunun gelişmiş radar kabiliyetleri ve uzun menzili aynı anda çok sayıda hedefe angajman yeteneği sunuyor. Türkiye, daha önce Fransa ve İtalya ile SAMP/T tabanlı bir sistem geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu süreç pandemi ve dönemsel siyasi gerilimler sebebiyle tıkanmıştı. Ancak Türkiye-İtalya ilişkilerinin daha olumlu seyretmesinin projeyi yeniden canlandırdığının altı çiziliyor.