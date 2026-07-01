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Kaynak: AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 artış kaydederek 3,4 milyon tona ulaştı. Üretim, ocak-mayıs döneminde yüzde 6,8 artışla 16,5 milyon ton seviyesinde oldu.

Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla 3,4 milyon tona geriledi, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 7,5 artışla 16,7 milyon tona yükseldi.

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 0,2 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 0,6 düşüşle 914,8 milyon dolar kaydetti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 2,9 azalışla 6,1 milyon tona, değer bakımından yüzde 4,7 azalışla 4,1 milyar dolara düştü.

İthalat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 16,4 azalışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 18,2 düşüşle 1 milyar dolar olarak ortaya çıktı.

Yılın ilk 5 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,5 artışla 7,5 milyon tona yükseldi, değer yönünden ise yüzde 3,7 azalışla 5,1 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 80,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 79,9 seviyesine düştü.