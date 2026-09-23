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Kaynak: AA

Türkiye'nin halı ihracatı yılın ilk 8 ayında 1 milyar 738 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk halı sektörünün gücünü koruduğunu belirtti.

Kaplan, ihracatın artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, 8 aylık dönemde Türkiye genelinde 337,5 milyon metrekare ve 542 bin tonluk sevkiyat hacmine ulaşıldığını bildirdi.

İHRACATIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ MAKİNE HALISI OLUŞTURDU

Ürün gruplarına göre ihracatta makine halısı başı çekti. Türkiye, yılın ilk 8 ayında 1 milyar 347 milyon dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 306 milyon dolarlık tüfte halı, 77 milyon dolarlık el dokuma halısı ve 8 milyon dolarlık kilim ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT AMERİKA ÜLKELERİNE

Türkiye'nin halı ihracatında 178 ülkeye ulaşan bir pazar ağı oluştu.

Bölgesel bazda 526 milyon dolarla Amerika ülkeleri ilk sırada yer aldı. Amerika ülkelerini 429 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ve 285 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri takip etti.

HALI İHRACATININ LOKOMOTİFİ GAZİANTEP

Türkiye'nin halı ihracatında Gaziantep öne çıktı. Kent, yılın ilk 8 ayında 1 milyar 227 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde İstanbul'dan 356 milyon dolar, Uşak'tan ise 62 milyon dolar değerinde halı ihracatı yapıldı.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Gaziantep'in halı ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin sektörde önemli ihracat rakamlarına ulaştığını ifade etti.