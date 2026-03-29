Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği etkileyici performansla büyük bir onur yaşadı.

İsviçre merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES)’nin yayımladığı rapora göre, dünyanın en güçlü 10 takımında forma giymeyen oyuncular arasında 23 yaş altı en değerli futbolcu olarak yer aldı.

KENAN YILDIZ’A 133 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız’ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı. Bu rakamın, bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı belirtildi.

Listenin 2. sırasında Francesco Pio Esposito, Inter formasıyla 95 milyon euro değer biçilirken, 3. sırada Yan Diomande, Leipzig’den 84 milyon euroyla yer aldı.

CAN UZUN DA LİSTEDE

Listedeki diğer Türk oyuncu ise Kenan Yıldız'ın çocukluk arkadaşı olan Can Uzun. Eintracht Frankfurt formasını giyen oyuncu 54.6 milyon euro değerle listede 37. sırada.

LİSTENİN İLK 10'U

1-) Kenan Yıldız (Juventus) - 133,5 milyon euro

2-) Pio Esposito (Inter) - 94,7 milyon euro

3-) Yan Diomandé (RB Leipzig) - 83,4 milyon euro

4-) Christian Kofane (Leverkusen) - 80,9 milyon euro

5-) Victor Froholdt (Porto) - 80,3 milyon euro

6-) Diego Gómez (Brighton) - 78,7 milyon euro

7-) Xavi Simons (Tottenham) - 78,4 milyon euro

8-) Junior Kroupi (Bournemouth) - 76,6 milyon euro

9-) Vítor Roque (Palmeiras) - 75,3 milyon euro

10-) Antonio Nusa (RB Leipzig) - 73,5 milyon euro