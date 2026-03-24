NBA’de önemli karşılaşmalardan birinde Chicago Bulls ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.
Türkiye’nin gururu Alperen Şengün rekoru kırdı: Houston, Chiacago’ya yenildi
Chicago Bulls, United Center’da Houston Rockets’ı 132-124 mağlup etti. Alperen Şengün’ün triple-triple performansı öne çıkarken Houston’ın çabası galibiyet için yeterli olmadı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
United Center’da oynanan mücadelede kazanan taraf 132-124’lük skorla Chicago Bulls oldu.
Zorlu geçen karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
Alperen Şengün mücadeleyi 33 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle tamamlayarak triple-triple yapmayı başardı.
Milli oyuncunun ortaya koyduğu etkileyici performans, takımının galibiyet almasına ise yetmedi.
Houston Rockets cephesinde Alperen’in yanı sıra Kevin Durant da 40 sayılık katkı sağladı.
Chicago Bulls karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak ilk yarıda skor avantajını ele geçirdi.
Houston Rockets özellikle üçüncü periyotta gösterdiği yüksek performansla farkı azaltmayı başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı.
Periyot sonuçları:
Periyot: Chicago 41-21 Houston
Periyot: Chicago 65-48 Houston
Periyot: Chicago 95-87 Houston
Periyot: Chicago 132-124 Houston
Alperen Şengün ortaya koyduğu performansla maçın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Chicago Bulls bir sonraki karşılaşmada Philadelphia 76ers ile karşılaşacak.
Houston Rockets ise bir sonraki maçında Minnesota Timberwolves ile parkede olacak.