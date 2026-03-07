Türkiye’nin gururu Alperen Şengün coştu… Portland’ı yıktı

Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün’ün etkileyici performansıyla sahasında Portland Trail Blazers’ı 106-99 mağlup etti.
Derleyen: Gül Devrim Koyun
Toyota Center’daki mücadelede Şengün, 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu.
Rockets’ta Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard 17 sayı kaydederek sezonun 39. galibiyetine katkı sağladı.
Blazers cephesinde ise Donovan Clingan 18 sayı ve 13 ribauntla öne çıkarken, Jrue Holiday 20 sayı ve 10 asistle “double-double” yaptı.
Jerami Grant 21 ve Toumani Camara 16 sayı üreterek mücadeleyi tamamladı.
Houston bir sonraki maçta San Antonio ile karşılacak.
Portland ise Indiana karşısına çıkacak.
Kaynak: AA