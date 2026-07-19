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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’de dün elektrik üretimi ile tüketimi birbirine oldukça yakın seviyelerde gerçekleşti.

Günlük bazda 1 milyon 120 bin 733 megavatsaat elektrik üretimi yapılırken, tüketim 1 milyon 119 bin 335 megavatsaat olarak kaydedildi. Böylece üretim, tüketimin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLE SAATLERİNDE

Saatlik verilere bakıldığında, gün içinde elektrik tüketiminin en yüksek olduğu zaman dilimi 14.00 oldu. Bu saatte tüketim 51 bin 618 megavatsaat seviyesine ulaştı.

En düşük tüketim ise sabah saatlerinde gerçekleşti. 07.00’de 38 bin 564 megavatsaat ile günün en düşük seviyesi kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynak dağılımına bakıldığında, ilk sırayı yüzde 21,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Bunu yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, söz konusu günde 9 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 8 bin 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.