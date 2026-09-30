Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye genelinde dün elektrik üretimi ve tüketiminde hareketli bir gün geride kaldı.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 12.00'DE KAYDEDİLDİ

Verilere göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 109 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşirken, günün en düşük tüketimi ise 31 bin 956 megavatsaatle saat 05.00'te kayıtlara geçti. Günlük toplam elektrik üretimi 992 bin 100 megavatsaat olurken, tüketim 972 bin 245 megavatsaat olarak hesaplandı.

ZİRVE HİDROELEKTRİK VE RÜZGARIN OLDU

Günlük elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımında hidroelektrik santralleri başı çekti. Üretimde ilk sırada oran olarak 21,1 payla hidroelektrik santralleri yer alırken, bunu oran olarak 19,9 ile rüzgar enerjisi santralleri ve oran olarak 18,9 ile ithal kömür santralleri takip etti.

DIŞ TİCARET DENGESİ: İHRACAT ÖN PLANDA

Dün gerçekleşen elektrik dış ticaretinde ihracat rakamları ithalatın oldukça üzerinde gerçekleşti. Türkiye, gün genelinde 20 bin 865 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, ithalat miktarı ise 1140 megavatsaat düzeyinde kaldı.