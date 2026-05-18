Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre, saatlik elektrik tüketiminde en yüksek seviye 21.00’de 38 bin 825 megavatsaat olarak ölçüldü. Günün en düşük tüketimi ise 07.00’de 28 bin 983 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Günlük üretim rakamı 835 bin 583 megavatsaat olurken, tüketim verileri 828 bin 628 megavatsaat şeklinde kayıtlara geçti.

Elektrik üretim kaynakları arasında ilk sırayı yüzde 36,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynakları yüzde 15,3 payla güneş enerjisi santralleri, yüzde 10,6 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Türkiye’nin dün gerçekleştirdiği elektrik ihracatı 11 bin 790 megavatsaat, ithalatı ise 3 bin 994 megavatsaat olarak açıklandı.