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Kaynak: AA

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 235 bin 634 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 214 bin 460 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, üretim tüketimin üzerinde gerçekleşti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 15.00'TE ZİRVE YAPTI

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 199 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Günün en düşük tüketimi ise 40 bin 155 megavatsaatle 06.00'da kaydedildi.

Böylece gün içerisinde elektrik tüketiminde en yüksek ve en düşük seviyeler arasındaki fark 18 bin 44 megavatsaat oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde kaynaklar arasında barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 21,9 payla ilk sırada yer aldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini;

İthal kömür santralleri: yüzde 19,3

Rüzgar enerjisi santralleri: yüzde 14,1 izledi.

TÜRKİYE DÜN NE KADAR ELEKTRİK İHRAÇ ETTİ?

Türkiye dün elektrik ticaretinde de ihracatçı konumda oldu.

Günlük verilere göre 24 bin 3 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 2 bin 898 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye'nin dünkü elektrik ihracatı, ithalatının oldukça üzerinde gerçekleşti.