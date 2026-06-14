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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 162 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşti. En düşük tüketim ise 32 bin 957 megavatsaatle saat 06.00’da kayıtlara geçti.

ÜRETİM TÜKETİMİ GERİDE BIRAKTI

Günlük toplamda 941 bin 736 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı dönemde tüketim ise 938 bin 253 megavatsaat oldu. Böylece üretim, tüketimin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAY HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 27,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATÇISI KONUMDA

Türkiye, söz konusu günde 7 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli paya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.