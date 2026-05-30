Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 748 megavatsaatle saat 13.00’te gerçekleşirken, en düşük tüketim 22 bin 545 megavatsaatle saat 07.00’de oldu.

Elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 39 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bu kaynağı yüzde 17 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,1 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, dün 23 bin 561 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.