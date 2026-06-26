Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, ülke genelindeki enerji arz ve talep dengesi netleşti. Dün günlük bazda toplam 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, ulusal şebekedeki elektrik tüketimi ise 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Gün içindeki saatlik elektrik tüketim verileri incelendiğinde, enerjinin en yoğun kullanıldığı zaman dilimi 52 bin 565 megavatsaatle saat 15.00 oldu. Günün en düşük elektrik tüketimi ise 35 bin 418 megavatsaatle sabah saat 06.00'da ölçüldü.

Türkiye'nin dünkü elektrik üretim tablosunda kaynakların dağılımı şu şekilde şekillendi:

Barajlı Hidroelektrik Santralleri: Yüzde 23,2 pay ile ilk sırada yer aldı.

İthal Kömür Santralleri: Yüzde 16,5 pay ile ikinci sırayı aldı.

Güneş Enerjisi Santralleri: Yüzde 16,4 pay ile üçüncü sırada yer buldu.

Enerji ticaretinde ise dış piyasalarla olan akış devam etti. Türkiye, dün 9 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, dışarıdan 3 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.