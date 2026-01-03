ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği yoğun saldırıların ardından Trump operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Maduro'nun eşiyle birlikte yakalandığını duyurdu.
ABD'nin vurduğu askeri üsten ilk görüntüler ortaya çıkarken Trump, Maduro'nun yakalanma anlarını anlattı. Öte yandan Trump Maduro'nun fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılırken bu görüntüler akıllara PKK'lı terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı anda çekilen fotoğrafı getirdi.
Birçok sosyal medya kullanıcısı iki fotoğraf benzerliğine atıfta bulunan paylaşımlarda bulundu.