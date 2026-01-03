ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği yoğun saldırıların ardından Trump operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Maduro'nun eşiyle birlikte yakalandığını duyurdu.

Türkiye’nin Gücü: İki fotoğraf arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

ABD'nin vurduğu askeri üsten ilk görüntüler ortaya çıkarken Trump, Maduro'nun yakalanma anlarını anlattı. Öte yandan Trump Maduro'nun fotoğrafını paylaştı.

Türkiye’nin Gücü: İki fotoğraf arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılırken bu görüntüler akıllara PKK'lı terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı anda çekilen fotoğrafı getirdi.

Türkiye’nin Gücü: İki fotoğraf arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Birçok sosyal medya kullanıcısı iki fotoğraf benzerliğine atıfta bulunan paylaşımlarda bulundu.

Türkiye’nin Gücü: İki fotoğraf arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4