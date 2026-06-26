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2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takımı, son maçta dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

D Grubu'ndaki ilk iki maçında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip kaleye gönderdiği 62 şuttan gol çıkaramamıştı.

İLK İKİ ŞUT GOLLE SONUÇLANDI

Grubun son maçında ABD karşısında henüz ilk dakikalarda 1-0 geriye düşen Türkiye, buna rağmen hücumda büyük bir verimlilik yakaladı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Arda Güler ve Orkun Kökçü ile ilk iki şutunu ağlarla buluşturdu ve kısa sürede mücadelede üstünlüğü ele geçirdi.

Böylece A Milli Takım, turnuvadaki ilk iki maçta yaşadığı şansızlığı ABD karşısında kırarak Dünya Kupası'nın en çarpıcı istatistiklerinden birine imza attı.