Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu...

MENCİLİS MAĞARASI GEÇEN YIL 4 MİLYON 67 BİN LİRA KAZANDIRDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oluşumu 65-200 milyon yıl öncesine dayanan, 6 bin 52 metre uzunluğunda ve 3 katlı Türkiye’nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis, dört mevsim sabit 15 derece sıcaklığıyla dikkat çekiyor.



En üst katı fosilleşmiş, orta kat yarı aktif, alt kat tamamen aktif olan mağaranın yalnızca 400 metrelik bölümü ziyaret edilebiliyor. 4. kilometreye kadar uzanan kısımda ise özel macera parkuru mevcut. 6-8 saatlik turda zipline, bot ve yer altı şelalesi gibi unsurlarla macera sevenleri bekliyor.Sarkıt, sütun ve kireçli kaya oluşumlarının yanı sıra geçmişte insan kullanımına tanıklık ettiği için Horasan harcıyla yapılmış duvarlar ve fırın bulunan Mencilis, Temmuz 2022’den beri İl Özel İdaresi yönetiminde 152 bin 166 ziyaretçi ağırladı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2022’den itibaren Bulak Mencilis Mağarası’nı yönettiklerini belirterek geçen yıl 41 bin 216 ziyaretçiyle 4 milyon 67 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Sözen, mağaranın Karabük turizmine liderlik ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçemizde çok önemli bir turizm alanımız. Gün geçtikçe de ziyaretçi sayılarımız artıyor. 2022'den bugüne kadar mağaramızı 152 bin 166 kişi ziyaret etti. Biz onları İl Özel İdaresi olarak misafir etmiş olduk. Gelen misafirlerimiz İl Özel idaremize 7 milyon 779 bin lira gibi çok ciddi bir rakamla katkı sundular. Biz de bu rakamları aslında toparladığımızda görev alanımız içerisinde kalan kırsal bölgelerimizdeki yatırımlarımıza ek olarak kazandırmış, vatandaşlarımızın da hizmetine sunmuş olduk."