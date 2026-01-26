Yeniçağ Gazetesi
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
Anasayfa Kültür Sanat Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu...

Türkiye'nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu...

Zonguldak’taki Gökgöl Mağarası ile Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Bulak Mencilis Mağarası, geçen yıl 130 binden fazla ziyaretçiyi doğal oluşumların büyülü yolculuğuna çıkardı.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 1

Zengin jeolojik yapısıyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası; galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenlerden oluşan muhteşem dokusuyla öne çıkıyor. Doğayla bütünleşik yürüyüş yolları sayesinde ziyaretçilere bambaşka bir evreni keşfetme fırsatı sunuyor. Ziyarete açık 875 metrelik kısım, çevreyle bağın kopmadığı yürüyüş rotası, cam köprüler ve seyir teraslarıyla gezilebiliyor.

Girişteki bilgilendirme panoları, keşif öncesi ziyaretçilere hem görsel hem yazılı rehberlik yaparken, mağaranın doğal dokusu farklı açılardan izlenebiliyor.

Girişteki bilgilendirme panoları, keşif öncesi ziyaretçilere hem görsel hem yazılı rehberlik yaparken, mağaranın doğal dokusu farklı açılardan izlenebiliyor.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 3

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 10’uncu, Zonguldak’ın ise ikinci mağarası olan Gökgöl, Karbonifer dönemine ait olup yaklaşık 350 milyon yıllık bir geçmişe sahip.

Yağışlı dönemlerde debisi yükselen yer altı deresi mağaradan geçiyor ve bu su doğal bir sifonla Erçek Deresi’ne ulaşıyor.

Damlataş birikimi bakımından oldukça zengin mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna uzanan bölümleri Fosil Giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi isimlerle anılıyor.

Damlataş birikimi bakımından oldukça zengin mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna uzanan bölümleri Fosil Giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu ve Mucizeler Salonu gibi isimlerle anılıyor.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 5

Özellikle mağara atmosferinin astım hastalarına fayda sağladığı yönündeki görüşler sayesinde yoğun ilgi gören Gökgöl Mağarası, sağlık ve yaşam turizmi açısından da öne çıkıyor. Bu özelliğiyle 2025 yılında yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 6

"NEFESLE İLGİLİ AKCİĞER PROBLEMLERİ YAŞAYAN BİRÇOK HASTANIN UĞRAK YERİ OLDU"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz pandemi sonrası mağaranın kapsamlı tadilattan geçtiğini, bakım-onarım çalışmalarıyla çok daha nitelikli bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 7

Karayılmaz, insanların “Zonguldak’a neden gelmeliyim?” sorusuna yanıt verecek turistik ve kültürel alanlar yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır 10, 15, 20 bin bandında ziyaretçi varken, bu değişikliklerden sonra hızla yükselen bir grafiği oldu. 2025 yılında 90 bin bandını yakalamış bulunuyoruz. Bizim için çok sevindirici bir olay. İnsanların burayı tercih etmeleri, birbirlerine sürekli 'Zonguldak’ta çok güzel bir mağara var.' diye söylemeleri bize bu güzelliği getirdi. Zonguldak halkı da bundan son derece mutlu." diye konuştu.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 8

Yıl sonuna dek 125 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirten Karayılmaz, girişten sonraki ilk 100 metrelik bölümün özellikle astım hastaları tarafından dinlenme alanı olarak tercih edildiğini, yazın serin kışın sıcak atmosferiyle nefesle ilgili akciğer sorunları yaşayan pek çok hastanın uğrak yeri haline geldiğini vurguladı.

Son bir yılda kültürel tur programları sayesinde mağaranın güzergahlara eklendiğini gözlemlediklerini, bunun turizm odaklı gezilerin artması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Son bir yılda kültürel tur programları sayesinde mağaranın güzergahlara eklendiğini gözlemlediklerini, bunun turizm odaklı gezilerin artması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 10

Gençlik ve Spor İl Müdürü olduğu dönemde Türkiye’nin pek çok mağarasını gezme şansı bulan Karayılmaz, bu mağaranın tercih edilme sebeplerinden birinin 600 metreye kadar düz zeminli ve eğimsiz yapısı olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 11

Samsun’dan ailesiyle gelen Emrullah Kök, mağaranın atmosferinden çok etkilendiklerini ve herkesin görmesi gerektiğini belirterek, "Sarkıt ve dikitler çok güzel, Hala sarkıtların ucundan su damlamaya devam ediyor. Gerçekten muhteşem. İnternette görmüştüm, mağara atmosferinin astım hastalığına iyi geldiğini okudum. Kardeşim de astım hastası. Hem buradaki sarkıt ve dikitleri görmek hem de atmosferi solumak bizim için güzel oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 12

Oğlunun astım rahatsızlığı için geldiklerini anlatan Nurgül Kök, beklediğinden çok daha güzel bulduklarını vurgulayarak, "Böyle büyük bir yere girip çıkacağız sanmıştım ama ilerisi çok güzel. Sarkıtlar, dikitler, sular... Çok güzeldi, yer altı kanyonu gibi geldi bana, çok beğendim. Anlatamam ama 'Gidin, görün.' diyeceğim. Resim çektik ama resimle de olmuyor bence." dedi.

Türkiye’nin gizli cennetleri Gökgöl-Mencilis ikili 130 bin kişiyi ağırladı: Sarkıtların damlayan suyu ve astım hastalarının umudu... - Resim: 13

MENCİLİS MAĞARASI GEÇEN YIL 4 MİLYON 67 BİN LİRA KAZANDIRDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde oluşumu 65-200 milyon yıl öncesine dayanan, 6 bin 52 metre uzunluğunda ve 3 katlı Türkiye’nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis, dört mevsim sabit 15 derece sıcaklığıyla dikkat çekiyor.

En üst katı fosilleşmiş, orta kat yarı aktif, alt kat tamamen aktif olan mağaranın yalnızca 400 metrelik bölümü ziyaret edilebiliyor. 4. kilometreye kadar uzanan kısımda ise özel macera parkuru mevcut. 6-8 saatlik turda zipline, bot ve yer altı şelalesi gibi unsurlarla macera sevenleri bekliyor.Sarkıt, sütun ve kireçli kaya oluşumlarının yanı sıra geçmişte insan kullanımına tanıklık ettiği için Horasan harcıyla yapılmış duvarlar ve fırın bulunan Mencilis, Temmuz 2022’den beri İl Özel İdaresi yönetiminde 152 bin 166 ziyaretçi ağırladı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2022’den itibaren Bulak Mencilis Mağarası’nı yönettiklerini belirterek geçen yıl 41 bin 216 ziyaretçiyle 4 milyon 67 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Sözen, mağaranın Karabük turizmine liderlik ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçemizde çok önemli bir turizm alanımız. Gün geçtikçe de ziyaretçi sayılarımız artıyor. 2022'den bugüne kadar mağaramızı 152 bin 166 kişi ziyaret etti. Biz onları İl Özel İdaresi olarak misafir etmiş olduk. Gelen misafirlerimiz İl Özel idaremize 7 milyon 779 bin lira gibi çok ciddi bir rakamla katkı sundular. Biz de bu rakamları aslında toparladığımızda görev alanımız içerisinde kalan kırsal bölgelerimizdeki yatırımlarımıza ek olarak kazandırmış, vatandaşlarımızın da hizmetine sunmuş olduk."

Kaynak: AA
