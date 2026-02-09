Niğde’de temeli 1996 yılında atılan havalimanı, 30 yılı aşkın süredir tamamlanamadı. İhalesi 1995’te yapılan ve inşasına 1996’da başlanan Niğde Havalimanı’nda görev yapan tek çalışan, 27 yıl süren bekçilik görevinden sonra emekli oldu.

HAVALİMANINDA 27 YIL BOYUNCA TEK ÇALIŞAN

22 yaşında göreve başladığını ve 50 yaşında emekli olduğunu söyleyen Osman Benal isimli bekçi, “Sabah 08.00’de gidiyordum akşam 17.30-18.00 gibi çıkıyordum.” ifadelerini kullandı. Sözcü'ye konuşan Benal, “İnşa edilemeyen havalimanında 27 yıl çalıştım. Benden başka çalışan yoktu. Gitmesem hesap soracak biri yoktu ama vicdanım rahat olmazdı” dedi.

30 YIL SONRA SADECE PASLI BİR TABELA

Yıllar geçmesine rağmen inşası tamamlanamayan havalimanında yalnızca paslı bir tabela bulunuyor. Niğde HavalimanIı, Türkiye’de uzun süren tamamlanmamış projelerin sembolü haline geldi. Projeye yıllar boyunca kaynak aktarılmasına rağmen havalimanı tamamlanamadı. Bu durum, halk arasında “Paralarımız nereye gidiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

4 CUMHURBAŞKANI GELDİ AMA PROJE TAMAMLANAMADI

1996’dan bu yana Türkiye’de dört farklı cumhurbaşkanı görev yaptı: Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla 1996'dan bu yana Demirel'in görev süresinin bitiminden itibaren 3 yeni cumhurbaşkanı seçildi/göreve geldi, toplamda ise Demirel dahil 4 kişi cumhurbaşkanlığı yaptı.