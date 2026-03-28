Türkiye'nin Gayrimenkul devi halka arz oluyor: İşte hisse fiyatları

KAÇ LOT DAĞITACAK?

Ağaoğlu Avrasya GYO bu halka arzla 176 milyon adet hissenin satışını planlıyor. Böylece şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 3 trilyon 713,6 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Halka arz edilecek hisselerin %63’ü, yani 110 milyon 880 bin adedi yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Böylece halka arza 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına (4.463 TL tutarında) 221 lot hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.