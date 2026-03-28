Orta Doğu’da savaşın etkisiyle halka arzlara da ara verilmişti. SPK, 4 haftanın ardından yeni bir halka arza onay verdi. Bu kapsamda Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi, Borsa İstanbul'da işlem görecek.
Türkiye'nin Gayrimenkul devi halka arz oluyor: İşte hisse fiyatları
Borsa İstanbul’da gelecek hafta yeni bir halka arz gerçekleşecek. Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketi için 1-3 Nisan tarihlerinde talepler toplanacak. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin hisse fiyatı kaç TL, arza katılacak yatırımcılara kaç lot hisse dağıtılacak?Derleyen: Aykut Metehan
İnfo Yatırım ve Vakıf Yatırım konsorsiyumunda gerçekleşecek halka arz için gelecek hafta 1-2-3 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada “AAGYO” kodu ile işlem görecek. Hisse almak isteyen yatırımcılar, banka ya da aracı kurum hesaplarındaki “yeni halka arz” sekmelerinden bu kod ile talepte bulunabilecek. Şirketin bir hissesi 21,10 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak.
KAÇ LOT DAĞITACAK?
Ağaoğlu Avrasya GYO bu halka arzla 176 milyon adet hissenin satışını planlıyor. Böylece şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 3 trilyon 713,6 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Halka arz edilecek hisselerin %63’ü, yani 110 milyon 880 bin adedi yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Böylece halka arza 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına (4.463 TL tutarında) 221 lot hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.
HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?
AAGYO’nun halka açıklık oranı, Borsa İstanbul’da işlem göremeye başladıktan sonra %25,11 olacak. İzahnemade yer alan bilgilere göre şirket halka arz gelirinin %10-15’lik kısmını işletme sermayesi olarak kullanmayı planlarken, %65-70’lik bölümü yeni gayrimenkul yatırımları için ayrılacak. Geriye kalan miktar ise finansal borçların ödenmesinde değerlendirilecek.