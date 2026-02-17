Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İşçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedeni 7 saat, Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.

Emekli yurttaş Ziya Kiret'in madende çalışması ve göçük altında hayatını kaybetmesi infial yarattı. Türkiye'de yurttaşların ne kadar ağır koşullarda hayatta kaldığı gerçeği bir kere daha gün yüzüne çıkmış oldu.

'2 BİN 200 ALANIMIZ ŞANSLI'

soL Haber'den Özkan Öztaş, "60 yaşındaki birinin madende ne işi var" sorusundan yola çıkarak madende çalışan emeklilerle yaşadıkları sorunları ve geçim sıkıntısını konuştu.

Yurttaşlardan biri "Emekli maaşım 21 bin TL oldu son zamlarla birlikte. Kilimli'de kiralar 20-25 bin bandında. Madende günlük yevmiyemiz 1900 lira ile 2200 lira arasında değişiyor. 2200 alanlarımız şanslı" ifadelerini kullandı.

'YAŞ MAŞ DİNLEMİYOR BU İŞ'

Bir diğer yurttaş ise "Madende çalışıp emekli olanlar bir tür denetim, ustabaşı gibi işlerde çalışıyor. Mesela buralarda nezaret sistemi var. Yaşça büyük bir madenci sorun olursa girer içeri, nezaret eder. Ölen abimiz de nezaretçiydi. Ama işte yaş maş dinlemiyor bu iş. Muhtaç olan giriyor yerin altına. Yaşarken de öyle zaten ölünce zaten öyle" dedi.