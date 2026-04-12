Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan güncel pazar verileri raporu, Türkiye'nin internet altyapısındaki devasa dönüşümü gözler önüne serdi. Gelişen teknoloji ve dijitalleşen gündelik hayatın bir sonucu olarak fiber internet kullanımı hız kesmeden yaygınlaşırken, toplam abone sayısı 2025 yılı itibarıyla 10 milyon eşiğine dayandı.

FİBERDE REKOR BÜYÜME

Türkiye’nin fiber internet serüveni son beş yılda baş döndürücü bir hız kazandı. 2021 yılının son çeyreğinde yaklaşık 4,8 milyon olan abone sayısı, her yıl istikrarlı bir ivme yakalayarak 2024 yılında 8 milyon barajını aşmayı başardı. Geçtiğimiz yıl ise 9 milyon 845 bin 226’ya ulaşan abone sayısı, fiberin Türkiye'deki en çok tercih edilen erişim teknolojisi olma yolundaki yerini sağlamlaştırdı. Bu rakamlar, Türkiye'deki fiber kullanıcı sayısının sadece beş yıllık bir periyotta iki katına çıktığını kanıtlıyor.

KULLANICI TERCİHİ "DOĞRUDAN EVE ERİŞİM" OLDU

Altyapı tercihlerindeki değişim, teknolojinin son noktaya ulaştığını gösteriyor. "Eve kadar fiber" (FTTH) hizmeti alanların sayısı 2021 yılında 3,5 milyon civarındayken, geçtiğimiz yıl 8,6 milyonu aşarak muazzam bir yükseliş kaydetti. Buna karşılık, fiberin sadece binaya kadar ulaştığı (FTTB) geleneksel modellerde ise düşüş gözlemlendi; 2021'de 1,3 milyon olan bu abone tipi 1,1 milyona geriledi. Bu veriler, tüketicilerin interneti doğrudan evlerinin içinde, kayıpsız bir şekilde kullanma talebinin arttığını ortaya koyuyor.

ÜLKEYİ SARAN FİBER AĞLAR 680 BİN KİLOMETREYİ GEÇTİ

Artan abone talebini karşılamak adına operatörlerin altyapı yatırımları da hız kesmedi. Türkiye’nin dört bir yanını saran fiber optik kablo uzunluğu son beş yılda %44 oranında artış gösterdi. 2021 sonunda 471 bin kilometre olan toplam fiber uzunluğu, geçtiğimiz yıl itibarıyla 680 bin 524 kilometreye ulaşarak adeta Türkiye'nin dijital otobanlarını genişletti.

Türkiye'nin fiber altyapıdaki gelişim seyri incelendiğinde, "Eve Kadar Fiber" teknolojisindeki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. 2021'de toplam abonenin büyük çoğunluğunu oluşturan bu kalem, 2025'te toplam 9,8 milyonluk abone havuzunun 8,6 milyonuna hükmeder hale geldi. Yatırımların ve talebin bu yönde devam etmesiyle birlikte, Türkiye’nin kısa vadede tam kapasite fiberleşme hedefine bir adım daha yaklaştığı değerlendiriliyor.