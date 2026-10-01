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Türkiye ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak İtalya, organizasyon için aday şehir ve statlarını UEFA'ya resmen bildirdi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 13 şehirde toplam 14 stadın yer aldığı listeyi Avrupa Futbol Federasyonları Birliğine sundu.

ROMA'DAN İKİ STAT LİSTEDE

FIGC'nin aday şehirleri Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Floransa, Cenova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino ve Verona oldu.

Başkent Roma'dan ise iki farklı stat aday gösterildi. Mevcut Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Pietralata bölgesinde inşa edilmesi planlanan yeni stat da UEFA'ya sunulan listeye dahil edildi.

Böylece İtalya'nın EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği aday sayısı 13 şehir ve 14 stada ulaştı.