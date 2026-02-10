Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gözden Kaçmasın Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Türkiye’nin uçsuz bucaksız coğrafyasında gizlenen rekorlar: En geniş ilden en yüksek dağa, en kalabalık şehirden en uzun akarsuya kadar her alanda ilkleri ve enleri keşfedin. Şaşırtıcı detaylarla dolu bu liste ülkeyi yeniden tanımanızı sağlayacak!

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 1

Türkiye'nin en çok merak edilen "en"leri güncel verilerle belli oldu. 2025-2026 TÜİK, Guinness, Forbes ve diğer resmi kaynaklara göre bazı ilginç enler listelendi. Coğrafyadan ekonomiye doğadan rekorlara kadar Türkiye'nin enleri…

1 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 2

Türkiye'nin en geniş ili: Konya – yaklaşık 40.838 km²

Türkiye'nin en küçük ili: Yalova – 403 km²

Türkiye'nin en kalabalık ili: İstanbul – 15.754.053 kişi

2 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 3

Türkiye'nin en az nüfuslu ili: Bayburt – 82.836 kişi

Türkiye'nin en zengin adamı: Hamdi Ulukaya (Chobani sahibi) veya Murat Ülker (Yıldız Holding) – Forbes gerçek zamanlı listelerde dönemsel değişim gösteriyor; son güncellemelerde Ulukaya zirveye yükselmiş durumda (yaklaşık 5-6 milyar dolar aralığı, tam rakam dalgalı).

3 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 4

Türkiye'nin en büyük şirketi: Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) – yıllık ciro/satış geliri 650-810 milyar TL bandında (2024-2025 verileriyle lider, ISO 500 ve Fortune listelerinde birinci)

Türkiye'nin en yüksek dağı: Ağrı Dağı – 5.137 metre

Türkiye'nin en büyük gölü: Van Gölü – 3.713 km²

4 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 5

Türkiye'nin en uzun akarsuyu: Kızılırmak – 1.355 km

Türkiye'nin en uzun kıyısı: Ege kıyıları

Türkiye'nin en uzun kara sınırı: Suriye – 877 km

5 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 6

Türkiye'nin en kısa kara sınırı: Nahçıvan (Azerbaycan) – 17 km civarı

Türkiye'de en az ormana sahip bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'de rüzgârın en etkili olduğu yer: İç Anadolu Bölgesi

6 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 7

Türkiye'nin en doğu ucundaki il: Iğdır

Türkiye'nin en batı ucundaki il: Çanakkale

Türkiye'nin en güneyindeki il: Hatay

7 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 8

Türkiye'nin en kuzeyindeki il: Sinop

Türkiye'nin en eski şehri: Hakkâri

Türkiye'nin en işlek kara sınırı: Bulgaristan sınırı

8 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 9

Türkiye'nin en yüksek minaresi: Selimiye Camii (Edirne) – minare yüksekliği 83,60 metre

Türkiye'nin yüzölçümü itibariyle en küçük komşusu: Ermenistan

Türkiye'nin en düşük gelir elde edilen ili: Muş

9 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 10

Türkiye'de en fazla milletvekili seçilen: İsmet İnönü – 14 defa (tarihi rekor)

Türkiye'nin en fazla turist çeken ili: İstanbul

Türkiye'nin maden yatakları bakımından en zengin bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi

10 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 11

Türkiye'nin en uzun köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsü – orta açıklık 2.023 metre (dünya rekoru sahibi asma köprü; toplam uzunluk 4.608 metre).

Türkiye'nin en büyük ovası: Konya Ovası

11 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 12

Türkiye'nin tarımda en ilerlemiş bölgesi: Ege Bölgesi

Türkiye'nin en çok dışarıya göç veren bölgesi: Karadeniz Bölgesi

Türkiye'nin en uzun binası: İş Bankası Blokları (Levent, İstanbul) – 181 metre

12 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 13

Türkiye'nin en eski kurumu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı – M.Ö. 209

Türkiye'nin en büyük meydanı: Kayseri Cumhuriyet Meydanı

13 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 14

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli: Zigana Tüneli – 14.481 metre (2023'te açıldı, en uzun).

Türkiye'nin en büyük ve en modern şeker fabrikası: Konya Şeker Fabrikası (Çumra)

Türkiye'nin en uzun havaalanı pisti: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı – 3.811 metre

Türkiye'nin en büyük adası: Gökçeada (Çanakkale) – Yaklaşık 279 km²

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi: Esenyurt (İstanbul) – Nüfusu 1 milyonu aşmış durumda

14 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 15

Türkiye'nin en yüksek şelalesi: Kapuzbaşı Şelaleleri (Kayseri, Yahyalı) – 7 ayrı noktadan 30-70 metre yükseklikte dökülüyor, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin en derin/uzun mağaralarından biri: Kızılelma Mağarası (Zonguldak civarı) – 6.250 metre uzunluğunda

Türkiye'nin en pahalı bölgesi/ili: İstanbul – yaşam maliyeti endeksi 112,6 (ülke ortalaması 100), konut ve genel giderlerde açık ara önde.

Türkiye'nin en ucuz bölgesi: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) – endeks 91,5, ülke ortalamasından yüzde 8,5 daha uygun.

15 16
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak - Resim: 16

Türkiye'nin en eski bilinen yerleşim alanı: Göbeklitepe (Şanlıurfa) – yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarihleniyor, dünyanın en eski anıtsal yapısı.

Türkiye'nin en çok yağış alan yeri: Rize ve Karadeniz kıyıları – yıllık rekor yağış değerleri sıkça burada kırılıyor.

Dünyanın en uzun boylu adamı: Sultan Kösen (Mardin) – 2 metre 51 cm boyuyla 16 yıldır Guinness rekorunu koruyor.

Türkiye'nin en çok ülkeye uçan havayolu: Türk Hava Yolları – Guinness'e giren dünya rekoru sahibi.

16 16
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro