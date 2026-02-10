Türkiye'nin en çok merak edilen "en"leri güncel verilerle belli oldu. 2025-2026 TÜİK, Guinness, Forbes ve diğer resmi kaynaklara göre bazı ilginç enler listelendi. Coğrafyadan ekonomiye doğadan rekorlara kadar Türkiye'nin enleri…
Türkiye’nin enleri açıklandı: Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Türkiye’nin uçsuz bucaksız coğrafyasında gizlenen rekorlar: En geniş ilden en yüksek dağa, en kalabalık şehirden en uzun akarsuya kadar her alanda ilkleri ve enleri keşfedin. Şaşırtıcı detaylarla dolu bu liste ülkeyi yeniden tanımanızı sağlayacak!
Türkiye'nin en geniş ili: Konya – yaklaşık 40.838 km²
Türkiye'nin en küçük ili: Yalova – 403 km²
Türkiye'nin en kalabalık ili: İstanbul – 15.754.053 kişi
Türkiye'nin en az nüfuslu ili: Bayburt – 82.836 kişi
Türkiye'nin en zengin adamı: Hamdi Ulukaya (Chobani sahibi) veya Murat Ülker (Yıldız Holding) – Forbes gerçek zamanlı listelerde dönemsel değişim gösteriyor; son güncellemelerde Ulukaya zirveye yükselmiş durumda (yaklaşık 5-6 milyar dolar aralığı, tam rakam dalgalı).
Türkiye'nin en büyük şirketi: Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) – yıllık ciro/satış geliri 650-810 milyar TL bandında (2024-2025 verileriyle lider, ISO 500 ve Fortune listelerinde birinci)
Türkiye'nin en yüksek dağı: Ağrı Dağı – 5.137 metre
Türkiye'nin en büyük gölü: Van Gölü – 3.713 km²
Türkiye'nin en uzun akarsuyu: Kızılırmak – 1.355 km
Türkiye'nin en uzun kıyısı: Ege kıyıları
Türkiye'nin en uzun kara sınırı: Suriye – 877 km
Türkiye'nin en kısa kara sınırı: Nahçıvan (Azerbaycan) – 17 km civarı
Türkiye'de en az ormana sahip bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Türkiye'de rüzgârın en etkili olduğu yer: İç Anadolu Bölgesi
Türkiye'nin en doğu ucundaki il: Iğdır
Türkiye'nin en batı ucundaki il: Çanakkale
Türkiye'nin en güneyindeki il: Hatay
Türkiye'nin en kuzeyindeki il: Sinop
Türkiye'nin en eski şehri: Hakkâri
Türkiye'nin en işlek kara sınırı: Bulgaristan sınırı
Türkiye'nin en yüksek minaresi: Selimiye Camii (Edirne) – minare yüksekliği 83,60 metre
Türkiye'nin yüzölçümü itibariyle en küçük komşusu: Ermenistan
Türkiye'nin en düşük gelir elde edilen ili: Muş
Türkiye'de en fazla milletvekili seçilen: İsmet İnönü – 14 defa (tarihi rekor)
Türkiye'nin en fazla turist çeken ili: İstanbul
Türkiye'nin maden yatakları bakımından en zengin bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi
Türkiye'nin en uzun köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsü – orta açıklık 2.023 metre (dünya rekoru sahibi asma köprü; toplam uzunluk 4.608 metre).
Türkiye'nin en büyük ovası: Konya Ovası
Türkiye'nin tarımda en ilerlemiş bölgesi: Ege Bölgesi
Türkiye'nin en çok dışarıya göç veren bölgesi: Karadeniz Bölgesi
Türkiye'nin en uzun binası: İş Bankası Blokları (Levent, İstanbul) – 181 metre
Türkiye'nin en eski kurumu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı – M.Ö. 209
Türkiye'nin en büyük meydanı: Kayseri Cumhuriyet Meydanı
Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli: Zigana Tüneli – 14.481 metre (2023'te açıldı, en uzun).
Türkiye'nin en büyük ve en modern şeker fabrikası: Konya Şeker Fabrikası (Çumra)
Türkiye'nin en uzun havaalanı pisti: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı – 3.811 metre
Türkiye'nin en büyük adası: Gökçeada (Çanakkale) – Yaklaşık 279 km²
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi: Esenyurt (İstanbul) – Nüfusu 1 milyonu aşmış durumda
Türkiye'nin en yüksek şelalesi: Kapuzbaşı Şelaleleri (Kayseri, Yahyalı) – 7 ayrı noktadan 30-70 metre yükseklikte dökülüyor, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak kabul ediliyor.
Türkiye'nin en derin/uzun mağaralarından biri: Kızılelma Mağarası (Zonguldak civarı) – 6.250 metre uzunluğunda
Türkiye'nin en pahalı bölgesi/ili: İstanbul – yaşam maliyeti endeksi 112,6 (ülke ortalaması 100), konut ve genel giderlerde açık ara önde.
Türkiye'nin en ucuz bölgesi: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) – endeks 91,5, ülke ortalamasından yüzde 8,5 daha uygun.
Türkiye'nin en eski bilinen yerleşim alanı: Göbeklitepe (Şanlıurfa) – yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarihleniyor, dünyanın en eski anıtsal yapısı.
Türkiye'nin en çok yağış alan yeri: Rize ve Karadeniz kıyıları – yıllık rekor yağış değerleri sıkça burada kırılıyor.
Dünyanın en uzun boylu adamı: Sultan Kösen (Mardin) – 2 metre 51 cm boyuyla 16 yıldır Guinness rekorunu koruyor.
Türkiye'nin en çok ülkeye uçan havayolu: Türk Hava Yolları – Guinness'e giren dünya rekoru sahibi.