TÜİK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Bursa, bu yıl enginar üretimini geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 89 gibi muazzam bir oranda artırarak Türkiye'nin yeni enginar üssü olma yolunda ilerliyor.
Türkiye’nin enginar haritası değişiyor: Bursa, rekor artışla İzmir’in tahtına göz dikti
Türkiye'nin enginar üretiminde 2026 yılı itibarıyla tarihi bir kırılma yaşanıyor. Uzun süredir sektörün zirvesinde yer alan İzmir, Bursa'nın bu yıl gerçekleştirdiği devasa üretim hamlesi ve rekor rekolte beklentisiyle liderlik koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.Kaynak: İHA
TÜRKİYE GENELİNDE SEBZE VE ENGİNAR REKOLTESİ YÜKSELİŞTE
TÜİK tarafından açıklanan "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verileri, Türkiye genelinde tarımsal üretimde genel bir yükseliş trendi olduğunu ortaya koyuyor. Tahminlere göre, tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 oranında bir artış öngörülürken, toplam sebze üretim miktarının ise 33,3 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Bu genel yükselişten en büyük payı alan ürünlerden biri de enginar oldu. Türkiye genelinde enginar üretiminin bu yıl 7 bin 408 tonluk bir artışla (yüzde 18 yükselişle) toplamda 48 bin 660 tona çıkacağı tahmin ediliyor. Ülke genelindeki bu 7,4 bin tonluk artış trendinin neredeyse tamamını tek başına Bursa'nın sırtlaması ise dikkat çekiyor.
2025 TABLOSU: İZMİR LİDER, BURSA KIL PAYI İKİNCİYDİ
Geçen yılın resmi rakamlarına bakıldığında, Türkiye genelinde toplam 28 bin 777 dekar alanda 41 bin 252 ton enginar üretimi gerçekleştirilmişti. Bu dönemde İzmir, 10 bin 359 tonluk üretimiyle Türkiye şampiyonuydu.
Bursa ise 2025 yılında 7 bin 531 dekar alanda elde ettiği 9 bin 778 tonluk üretimiyle İzmir'in hemen arkasında ikinci sırada yer alıyordu. Kentteki üretimin ana kalbi Mustafakemalpaşa ilçesinde (3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton) ve Nilüfer ilçesinde (2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton) atıyordu.
2026 ÖNGÖRÜSÜ: YÜZDE 89'LUK DEV SIÇRAMA VE YENİ LİDER
2026 yılı saha öngörüleri ve üretim planlamaları ise dengeleri tamamen değiştiriyor. Bursa genelinde enginar ekim alanları 8 bin 897 dekar seviyesine çıkarıldı. İdeal seyreden iklim şartlarının yanı sıra hem üretim kolaylığı hem de sağlık açısından tüketicilerden gelen yoğun talep, Bursa çiftçisini bu alternatife yönlendirdi.
Bu yönelimin sonucu olarak Bursa'da bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 89 artışla tam 16 bin 802 ton rekolte alınması bekleniyor. Bu rekor üretim tablosu, 2026 yılı itibarıyla Bursa'yı enginar üretiminde Türkiye'nin yeni ve açık ara lideri yapmaya hazırlanıyor.