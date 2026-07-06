Türkiye’nin enginar haritası değişiyor: Bursa, rekor artışla İzmir’in tahtına göz dikti

Bu genel yükselişten en büyük payı alan ürünlerden biri de enginar oldu. Türkiye genelinde enginar üretiminin bu yıl 7 bin 408 tonluk bir artışla (yüzde 18 yükselişle) toplamda 48 bin 660 tona çıkacağı tahmin ediliyor. Ülke genelindeki bu 7,4 bin tonluk artış trendinin neredeyse tamamını tek başına Bursa'nın sırtlaması ise dikkat çekiyor.