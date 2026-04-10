Türkiye’nin enerji karnesi ortaya çıktı: Kuraklık bir alanı fena vurdu

Rüzgar enerjisinde ise 2025 yılı öne çıktı. 1,9 gigavatlık yeni kapasite devreye alınarak tüm zamanların en yüksek yıllık artışı kaydedildi. Aynı yıl rüzgar ve güneşte toplam 6,5 gigavatlık kurulum gerçekleştirilmesi de bir rekor olarak öne çıktı. Bununla birlikte Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri daha yüksek bir tempo gerektiriyor. 2035 hedefleri doğrultusunda her yıl en az 8 gigavat yeni rüzgar ve güneş kapasitesinin devreye alınması gerekiyor.