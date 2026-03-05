“En Zengin 100 Türk” listesinin vazgeçilmez isimlerinden iş insanı Tuncay Özilhan ve eşi Emine Özilhan, yeniden bebek heyecanı yaşıyor. Torunları Tuncay Tacir ile eşi Öykü Tacir’den gelen müjdeli haber aileyi çok mutlu etti. Öykü Tacir’in 5,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’nin en zenginlerinden Tuncay Özilhan ve Emine Özilhan çiftinin torun çocuğu heyecanı: Tuncay Tacir’den bebek müjdesi geldi
Türkiye’nin en zengin isimlerinden Tuncay Özilhan’ın ailesinde büyük sevinç! Torunu Tuncay Tacir ve eşi Öykü’nün 5,5 aylık hamileliği müjdesi geldi. Çiftin bebeği erkek olacak, Özilhan çifti ilk kez torun çocuğu görecek.
Bu gelişmenin tüm detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde paylaştı.
“En Zengin 100 Türk” listesinin köklü ismi, 78 yaşındaki Tuncay Özilhan ile eşi Emine Özilhan, torunlarının çocuğunu görme mutluluğuna erişecek.
Büyük kızları Türkan Özilhan ile Kasım 2023’te yollarını ayıran eşi Ziya Tacir’in evliliğinden doğan, dedesi Tuncay Bey’in adını taşıyan ilk torunları, Özilhan çiftine bu güzel duyguyu yaşatacak.
20 Eylül’de Haliç kıyısındaki ünlü bir otelde evlenen Tuncay-Öykü Tacir çifti, mutlu birlikteliklerini hemen bir bebekle taçlandırmaya karar vermiş.
Yaklaşık beş aylık hamile olduğunu öğrendiğim 5,5 aylık yeni gelin Öykü Hanım’ın bebeğinin cinsiyetini de açıklayayım…
Oğulları İzzet Özilhan’dan iki, kızı İpek Özkan’dan bir kız torunu bulunan Tuncay-Emine Özilhan çiftinin tek erkek torununun bebeği de erkek olacak.
Bu arada ilk kez anneanne ve dede olacak olan Türkan Özilhan ile Ziya Tacir de mutluluktan ve heyecandan yerinde duramıyormuş. Umarım anne Öykü Hanım ve bebeği sağlıkla kavuşur…”
TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?
Tuncay Özilhan, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan iş insanı ve milyarderdir. Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de (bazı kaynaklarda Develi ilçesi) doğdu. Eğitim hayatını Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlamış, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını (MBA) ABD'de Long Island Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Babası Anadolu Grubu'nun kurucusu İzzet Özilhan'dır. Eşi Emine Özilhan'dır ve üç çocuğu bulunmaktadır. Ailesiyle ilgili çeşitli haberlerde torun ve bebek müjdeleri gibi kişisel gelişmeler de yer almıştır.
İş hayatına 1977 yılında babasının kurduğu Anadolu Endüstri Holding'de (Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü) başlamıştır. 1984'ten itibaren Anadolu Grubu'nda çeşitli üst düzey görevler üstlenmiş (İcra Kurulu Başkanlığı vb.), 2007 Mayıs ayında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmiştir.
Aynı zamanda Anadolu Efes Biracılık'ın (Efes Pilsen markasının ana şirketi) başkanıdır. Grup bünyesinde Coca-Cola İçecek, Migros (eski dönemlerde), McDonald's Türkiye franchise'ı, otomotiv (Kia, Isuzu gibi distribütörlükler), finans, perakende ve enerji gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 80'den fazla şirket ve 80 binden fazla çalışan bulunmaktadır.
2001-2004 yılları arasında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanlığı yapmıştır.
Türkiye'nin en zengin iş insanları listelerinde (Forbes, "En Zengin 100 Türk" gibi) yıllardır üst sıralarda yer alır ve serveti içecek, çeşitlendirilmiş yatırımlar kaynaklıdır.
Tuncay Özilhan Anadolu Grubu'nu babasından devralarak Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine dönüştüren, iş dünyasında etkili ve saygın bir liderdir.